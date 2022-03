Molto spesso ci sono delle tendenze che influenzano le scelte degli italiani. A volte si tratta di abbigliamento, altre volte invece parliamo di cucina. Ultimamente, forse grazie anche all’arrivo della primavera, moltissimi italiani stanno scegliendo di preparare dei sughi per la pasta con la ricotta. Si tratta di una salsa leggera e facilissima da fare, che piacerà davvero a tutti. Infatti, ecco il sugo che sta spopolando tra gli italiani che ha la ricotta ma è estremamente facile da cucinare.

Ingredienti

200 grammi di pasta;

3 zucchine;

100 grammi di ricotta;

uno spicchio d’aglio;

100 grammi di salmone;

qualche fogliolina di menta;

menta fresca a piacimento;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Il sugo che sta spopolando tra gli italiani ha la ricotta ma è leggerissimo e veloce da preparare

Per preparare questa salsa della pasta così semplice e veloce dobbiamo partire dal salmone. Di solito, lo compriamo al supermercato spendendo troppi soldi perché non conosciamo queste semplici accortezze.

Ad ogni modo, una volta chiarito come comprare prodotti di qualità al giusto prezzo, prendiamo il nostro salmone e, dalle fette che troviamo nella confezione, ne dobbiamo ricavare dei piccoli cubetti.

Quindi, prendiamo il nostro tagliere di legno o plastica preferito e tagliamo finemente il salmone. Ricordiamoci che devono essere tutti di dimensioni simili per permettere al piatto di avere una cottura omogenea.

Quando siamo soddisfatti del risultato, facciamo marinare tutti i cubetti di salmone in una salsa di olio extra vergine di oliva e sale.

A questo punto, prendiamo le zucchine e le facciamo rosolare in padella. Non ci dobbiamo assolutamente dimenticare di mettere in padella anche uno spicchio d’aglio, per dargli quel gusto in più che piace tanto.

Se vediamo che le zucchine bruciano, aggiungiamo un bicchiere d’acqua per allungare la cottura.

A questo punto buttiamo la pasta nell’acqua che abbiamo fatto precedentemente bollire. Ora, aggiungiamo anche la menta fresca e facciamo ancora cuocere per un minuto.

Poi, passiamo tutto nel frullatore fino a quando non abbiamo creato una salsa densa ma liquida. Riversiamo la crema in padella e lasciamo su un fuoco basso, con l’aggiunta della ricotta. Mescoliamo per bene fino a quando vediamo che tutto è cotto.

Aspettiamo la fine della cottura della pasta e poi la versiamo in padella. Amalgamiamo per bene il tutto e poi, prima di servire nei piatti, mettiamo i dadini di salmone nella pasta. Il piatto è pronto, buon appetito.

