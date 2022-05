A 30 e 60 anni non rinunciamo all’eleganza e allo stile con queste spettacolari infradito alla moda ispirate agli anni ’90

Le passerelle ogni anno propongono le mode più trendy da seguire o da cui prendere ispirazione. Spesso, però, le vecchie tendenze ritornano diventando nuovamente un must della stagione. In fin dei conti l’obiettivo principale è sentirsi bene con sé stesse, sensuali, raffinate, mettendo in luce la propria personalità e carattere.

Quest’estate i colori saranno i protagonisti di molti vestiti ed anche di smalti che renderanno le nostre mani favolose. Non ci saranno solo i bikini per prendere il sole e tuffarci in mare, ma anche spettacolari modelli che nasconderanno pancia e fianchi larghi.

A 30 e 60 anni non rinunciamo all’eleganza ed allo stile con queste spettacolari infradito alla moda ispirate agli anni ’90

Non è detto che certi capi d’abbigliamento o scarpe siano adatte esclusivamente a una determinata generazione. Per essere raffinate e al tempo stesso comode, quest’estate potremo scegliere tra tanti modelli di sandali, alcuni sono addirittura ripescati dagli anni ’90. Infatti, oltre alle famose scarpe a “ragnetto” che mettevamo per andare al mare, le infradito torneranno alla ribalta. Un must di stagione che non potrà mancare nella nostra collezione, per sfoggiarle in varie occasioni, semplici commissioni in città, aperitivi in spiaggia, cerimonie. Se prima erano utilizzate per stare comode in casa, adesso si arricchiscono di elementi stilosi per diventare un accessorio di classe.

A 30 e 60 anni non rinunciamo all’eleganza scegliendo le infradito di pelle con il tacco, più o meno basso e sottile. Da abbinare con look differenti, vestiti lunghi e leggeri a fantasia, gonne anni ‘50 a ruota, pantalone largo a vita alta o aderente come i leggings. Catturiamo l’attenzione di tutti indossando quelle più semplici completamente aperte, con tacco fine e basso e con la punta quadrata, anche per avere maggiore comfort mentre camminiamo. Se invece preferiamo qualche dettaglio più appariscente, esistono quelle con le bacchette arricchite di pietre, perle, catene o punti luce.

I modelli che vanno per la maggiore

Sicuramente saranno maggiormente d’effetto quelle con platform abbellite con delle grosse catene dorate o argentate, che ricordano decisamente gli anni ‘90 e le borse iconiche a tracolla. Completamente nere monocolore, donano un tocco eccentrico ma anche raffinato. Qui gli abbinamenti sono praticamente infiniti, indossiamoli con un completo classico, con un abito corto estivo o degli short di ultima tendenza.

Ma l’intramontabile decorazione all’uncinetto, che appartiene agli anni passati, diventa una moda che spopola per essere chic e non rinunciare alla comodità. Delicate, romantiche, sempre originali e di gusto, cambieranno il risultato finale al nostro outfit. Optiamo per quelle nere con ricamo chiaro in contrasto, raso terra o con un piccolo tacco, potremo abbinarle con una borsa in macramè o un vestito all’uncinetto.

Approfondimento

Un trionfo di stile queste 3 scarpe alla moda da indossare in primavera e in estate e 2 borse da abbinare