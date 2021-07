Siamo abituati a pensare alla vecchiaia come ad un processo inarrestabile. Ci impegniamo a rallentarlo e a viverlo al meglio con corretti stili di vita e abitudini salutari. Mai avremmo pensato di scoprire qualcosa che addirittura potesse guarire l’invecchiamento.

Se gli ulteriori studi in corso, confermeranno quello che hanno scoperto gli scienziati dell’Università dell’Iowa, basterebbero due mesi per far ringiovanire i muscoli del nostro corpo. Come? Mangiando due comunissimi frutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stop a invecchiamento muscolare e debolezza se dopo i 60 mangiamo questi 2 alimenti

Secondo la ricerca pubblicata su “Journal of Biological Chemistry”, il consumo della buccia della mela verde e dei pomodori verdi è in grado di ridurre l’atrofia muscolare.

Questi alimenti bloccano la perdita di massa dei muscoli e quindi il loro invecchiamento.

Oltre i 60 anni questo naturale processo porta a indebolimento e senso di stanchezza tali da riuscire a compromettere le normali attività quotidiane. Salire le scale, portare pesi, camminare a lungo infatti diventano azioni sempre più difficili.

Nei casi più gravi, l’atrofia muscolare arriva a impedire la deglutizione e la respirazione.

L’impatto di questa scoperta, se fosse ulteriormente confermata, sarebbe davvero enorme per la medicina e per le terapie di malattie che colpiscono le funzionalità muscolari.

Cosa rende così preziosi questi frutti?

Quello che rende così preziosi il pomodoro verdi e la mela verde è la presenza di due sostanze: la tomatina nel primo e l’acido ursolico nella seconda. Sostanze dai poteri straordinari che consentono ai muscoli di reagire e contrastare gli effetti della vecchiaia.

Non sappiamo ancora in quali quantità sarebbe bene assumere queste sostanze. Per ora gli studi sono stati condotti sui ratti. In attesa che la ricerca ci stupisca ancora con i suoi passi avanti, ci sentiamo di suggerire un costante consumo di questi alimenti freschi e di stagione anche prima di arrivare in là con gli anni.

Quindi diciamo stop a invecchiamento muscolare e debolezza se dopo i 60 mangiamo questi 2 alimenti che secondo gli scienziati in pochi mesi ritarderebbero l’avanzare della terza età.

Approfondimento

Come allenare memoria e cervello dopo i 60 per mantenersi svegli e felici