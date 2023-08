Se è vero che la voglia di mare spesso dura tutto l’anno allora è innegabile che in estate questa passione arriva probabilmente al suo apice. Sole e relax, condizioni meteo e la scelta tra mille paesaggi mozzafiato sono la cornice perfetta per un party tra le onde. Ma quanto costa una festa in barca tra amici per un compleanno o una laurea o un evento unico e speciale?

Abbiamo visto i siti di alcune aziende di settore per farci un’idea. La scelta è molto vasta in termini di mezzi, location, capienza degli ospiti, servizi inclusi/esclusi, etc. Molto dipende dal budget disponibile e da quello che concretamente si vuol fare.

Fare un festa in barca tra le bellezze uniche e suggestive del Golfo di Napoli

Tra le mete marittime più ambite dello Stivale troviamo sicuramente il Golfo di Napoli con annessa la magnifica Costiera Amalfitana.

Ad esempio Festa in Barca a Napoli propone soluzioni in barca o in yacht per feste di compleanni, addii al nubilato o celibato, eventi speciali. Il portale presenta varie formule come la giornata intera in barca (8 ore, prezzi variabili in base alla stagione) o la mezza giornata (4 ore). In entrambi i casi la capienza massima è di 22 persone. Il pacchetto base della giornata intera costa 3mila € ad agosto e 2.800 € a settembre, mentre per la mezza giornata servono 1.750 €. Tra i servizi inclusi troviamo lo staff a bordo, l’aperitivo di benvenuto, la navigazione a scelta tra quelle proposte. Non mancano i servizi aggiuntivi, con tariffazione a parte.

RadaHotel offre potenzialmente più soluzioni a seconda delle proprie esigenze. Ad esempio per la festa di laurea in catamarano (min-max 40-110 partecipanti) si parte da 145 € p/p, inclusa quota servizio cambusa. La quota comprende accompagnatore per la durata dell’evento, assicurazione kasco, menù degustazione di portate preparate al momento, bevande, intrattenimento musicale.

Per un evento speciale in due ecco lo yacht gourmet, una cena romantica in barca nel Golfo di Napoli. Le opzioni vanno dalla cena in porto (490 € a coppia), cena e pernotto a bordo (650 € a coppia), crociera e cena (820 € a coppia), crociera, cena e pernotto (980 € a coppia).

Quanto costa un tour in barca negli angoli suggestivi del Tirreno

Risaliamo il Tirreno fino a giungere alle coste di Toscana, Liguria e Corsica. Viaggi di Mare, per esempio, propone gite giornaliere, weekend e settimane in barca tra le Cinque Terre, l’Isola d’Elba e l’Isola francese. Le soluzioni spaziano tra la barca a vela o motore o caicco a seconda delle esigenze, il numero partecipanti e del budget.

Ad esempio nel caso delle gite giornaliere alle Cinque Terre i prezzi p/p partono da 150 € in barca a vela e 200 € sullo yacht. Nel caso del weekend in barca (sempre stessa destinazione) il prezzo parte da 400 € p/p (massimo 8 ospiti). Per la cena romantica in barca la base è di 450 € a coppia, mentre quelli per il pernottamento in barca (boat & breakfast) si parte da 95 € p/p (massimo 8 ospiti).

A volte invece il desiderio è quello di vivere in mare full time per uno o più giorni invece del classico hotel o resort o altro sulla terraferma. Qui basterebbe noleggiare un’imbarcazione in qualche angolo del Mondo e realizzare la propria vacanza.

Anche su questo fronte l’offerta del mercato è vastissima. Ad esempio con Sailogy (agenzia online di boat chartering) è possibile noleggiare con e senza skipper tra più di 22mila barche a motore, a vela, caicchi e catamarani. Propone più di 800 destinazioni in 46 Stati e una serie di offerte speciali (su alcuni yacht selezionati lo sconto può arrivare al 60%).

Se la destinazione è una delle due Isole maggiori ecco ad esempio Sardinia Boat Rentals e Sicily Boat Rentals nelle omonime Isole. I rispettivi portali propongono numerose formule differenti tra yacht, catamarani, caicchi e barche a vela a noleggio. I prezzi, manco a dirlo, spaziano davvero tanto a seconda delle esigenze.

Avvertenze finali

Stiamo cercando di capire quanto costa una festa in barca tra amici per un compleanno o una laurea o un evento unico e speciale. Tuttavia, al Lettore ricordiamo che il web pullula di tantissimi fornitori in materia di feste e/o noleggio imbarcazioni. La raccomandazione più viva è allora quella di accertarsi in prima persona di tutte le condizioni contrattuali e commerciali previste dal fornitore di turno. Le cifre su esposte dovrebbero servire solo da base di partenza e riferimento.

Moltissimo (o tutto?) dipende dalle proprie effettive esigenze, da quello che si cerca in concreto. Numero partecipanti, servizi inclusi, durata, natura del mezzo impiegato sono solo le principali voci di spesa. Per cui niente di meglio del farsi preparare dei preventivi molto personalizzati prima di decidere, pagare e godersi il meritato relax.