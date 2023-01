Vuoi risparmiare in bolletta e non solo senza fare troppe rinunce? Ecco 5 consigli utili

Risparmiare in bolletta e non solo-proiezionidiborsa.it

Qualche consiglio utile per risparmiare qualcosa in più ogni mese in previsione di viaggi o spese extra senza però dover rinunciare completamente a shopping o ristoranti.

Verso la fine di ogni mese si ripete sempre la stessa storia: ci mettiamo a fare i conti, così da tenere sotto controllo le spese. Del resto, tra le bollette che ci tormentano e il prezzo della benzina alle stelle, c’è già poco da stare tranquilli. A ciò si aggiungano la spesa al supermercato, le tasse scolastiche, l’abbonamento ai mezzi e a corsi vari, lo shopping, le uscite e così via.

Insomma, tra una cosa e l’altra non ci vuole molto per finire sul filo del rasoio, cosa che spaventa e non poco. In ogni caso, se anche tu vuoi risparmiare in bolletta e non solo senza dover rinunciare ai tuoi extra preferiti, comincia a prendere nota di questi consigli.

Frugal February Challenge

E quale miglior modo per mettere in atto un buon proposito se non all’inizio del mese? La Frugal February Challenge è proprio questo: una sorta di sfida, come dice il nome stesso, a vivere febbraio nel modo più sobrio possibile.

Questo non significa vietarsi automaticamente qualsiasi spesa che esuli da quelle necessarie, ma solo fare delle valutazioni più pratiche. Ecco quindi alcuni consigli per migliorare la tua situazione finanziaria e ottimizzare i risparmi da poter poi reinvestire in viaggi e simili.

Cominciamo dal taglio delle bollette: molti si chiederanno come sia possibile. Oltre a cercare di risparmiare energia e dunque denaro, dovremmo annullare tutti i costi accessori di cui spesso ci dimentichiamo.

Ad esempio: via gli abbonamenti ai servizi di streaming che non usiamo o alle riviste che non abbiamo mai tempo di leggere. Compariamo attentamente le varie offerte e appoggiamoci alla compagnia telefonica che ne propone di più vantaggiose.

Lo stesso ragionamento vale anche per i fornitori di gas e luce che ovviamente hanno tariffe e pacchetti diversi.

Vuoi risparmiare in bolletta e non solo? Ricordati di fare queste cose

Essenziale è poi tenere effettivamente conto di quelle che sono le varie spese, da dividere per categoria e segnare su apposita agenda. Alimenti e prodotti farmaceutici sono spese essenziali, così come libri o cinema sono culturali, mentre andare al ristorante è quasi superfluo. Ciò non significa abolire questa abitudine, ma almeno regolamentarla e lo stesso vale anche per le altre spese che di fatto rientrano in questa categoria.

Ad esempio, è pur vero che togliere lo smalto e limare le unghie richiede tempo, ma non per questo dobbiamo necessariamente ogni settimana andare dall’estetista. A tal proposito, un altro metodo furbissimo per risparmiare è anche il fai da te.

Questo non vuol dire rinunciare sempre a qualunque categoria di esperto, ma solo ristabilire delle priorità. Se è chiaro che una dermatologa sia insostituibile nella cura della pelle, non è altrettanto necessario delegare il lavaggio dell’auto. Possiamo sfruttare gli autolavaggi a gettoni e risparmiare un po’ e lo stesso si può dire del servizio lavanderia, che in alcuni casi risulta più economico.

Infine, prima ancora di cominciare ad applicare le abitudini elencate, ricordiamoci di fissare un budget da non eccedere: questo ci aiuterà a pianificare le spese.