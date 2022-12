Possiamo risparmiare sul panettone senza rinunciare alla qualità usando questo semplice trucchetto

I prezzi dei panettoni schizzano alle stelle nel periodo natalizio ma possiamo risparmiare con un semplice trucchetto.

Non c’è dolce più classico del panettone da portare a tavola nel periodo delle feste. Questi dolci così tipici, però, non sono affatto economici, soprattutto se parliamo dei panettoni artigianali. Se per i dolci da supermercato possiamo cavarcela con una spesa anche di 10 euro, un panettone d’alta gamma o artigianale può costare 40, 50 euro o anche di più. Un dessert che svuota il portafoglio, specialmente se lo dobbiamo servire a molti ospiti. Ma attenzione: esiste un trucco davvero molto semplice per risparmiare sul panettone senza rinunciare assolutamente alla qualità o al gusto, e senza deludere i nostri ospiti. Vediamo di che cosa si tratta.

Serviamo il panettone già tagliato per nascondere il difetto della forma

La maggior parte dei produttori di panettoni, sia industriali sia artigianali, vendono anche dolci così detti ‘di seconda scelta’. Si tratta di panettoni che hanno dei difetti di produzione, come ad esempio una lievitazione non uniforme, o una forma diversa da quella prevista, o addirittura errori nella confezione. Questi panettoni hanno esattamente gli stessi ingredienti, lo stesso processo di cottura e la stessa qualità di quelli di prima scelta. Semplicemente hanno una forma imperfetta. Per questo piccolo difetto di produzione, i panettoni di seconda scelta possono costare molto meno rispetto a quelli di prima scelta. E noi possiamo sfruttare questa differenza di prezzo a nostro favore.

Possiamo risparmiare sul panettone senza rinunciare al gusto e alla migliore qualità

Il trucchetto per risparmiare sul panettone senza deludere i nostri ospiti, e mettendo in tavola soltanto il meglio è molto semplice: acquistiamo un panettone con un difetto di lievitazione, e serviamolo ai nostri ospiti già tagliato e impiattato, in modo da nascondere il difetto. Ancora meglio se lo serviamo tagliato in fette non uniformi, oppure accompagnato da una crema, panna o gelato. Ma vediamo come presentarlo al meglio.

Serviamo ogni fetta accompagnata da una crema, dalla panna o dal gelato

Possiamo risparmiare sul panettone senza deludere i nostri ospiti e ovviamente senza rinunciare alla qualità. Anzi, con la stessa cifra potremmo permetterci un panettone artigianale con un semplice difetto di fattura, invece di acquistare il solito panettone industriale. Ma se ci teniamo a fare la migliore figura con gli ospiti possiamo nascondere qualunque difetto di fabbricazione in maniera molo semplice. Per prima cosa affettiamo il panettone in fette dalla forma irregolare e abbastanza sottile. Poi posizioniamo su ciascun piatto due fette, e copriamo una parte della fetta (quella con il difetto di forma) con un contorno.

Crema al limone, al cioccolato, panna o gelato alla vaniglia

Ma quale contorno si accompagna meglio al panettone? Le scelte più classiche sono la crema al limone o la crema al cioccolato, le preferite rispettivamente da adulti e bambini. Ma anche della semplice panna montata farà felici tutti gli ospiti. Possiamo anche azzardare un ottimo gelato alla vaniglia, che si abbina praticamente con qualsiasi dolce. Per i più raffinati si suggerisce invece di servire il panettone con una morbidissima crema al pistacchio, agli anacardi o alle mandorle. Faremo un figurone con gli ospiti, e senza far piangere il portafoglio.