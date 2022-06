Una password sicura ma facile da ricordare sembra un’impresa impossibile, ma non lo è. Si sente sempre più spesso parlare di hacker, di truffe e frodi online.

Con una realtà del genere, è ancora più importante munirsi di una password sicura, ma anche facile da ricordare.

Truffatori hacker che si spacciano per la nostra banca o, peggio, che si spacciano per l’Agenzia delle Entrate, tramite finte mail o per altri enti pubblici come l’INPS, potrebbero rubare tutti i nostri dati.

Una volta conosciuta la password della nostra mail e del nostro computer, gli hacker avranno a disposizione tutti i dati inseriti nel nostro pc, anche quelli privati e quelli bancari.

In questo modo, nel giro di poche ore, ci si potrebbe trovare senza soldi sia sul conto corrente che sulla carta di credito.

Gli hacker utilizzano strumenti che provano tutte le combinazioni di caratteri in modo completamente automatico per decifrare le password degli utenti e spesso riescono nel loro intento.

7 trucchi facili ed efficaci per munirsi di una password a prova di hacker e facile da ricordare

Meno caratteri ha una password, meno combinazioni di caratteri possibili ci sono e più facile sarà per gli hacker “indovinare” la password.

Pertanto si può affermare che il primo importante trucco per una password sicura è la lunghezza dei caratteri.

Di solito si raccomandano almeno 8 caratteri. Per una crittografia come la WLAN, ci dovrebbero essere almeno 20 caratteri.

Più lunga è la password è più sicura è.

Il secondo trucco è utilizzare numeri e caratteri speciali. La lunghezza da sola non rende una password sicura: la password “OOOOOOOOOOOOOOO” è composta da quindici caratteri, ma non è affatto sicura. Una password sicura deve contenere anche numeri e caratteri speciali oltre a lettere maiuscole e minuscole.

Il terzo trucco per creare una password difficile e ricordarla è usare un’intera frase come “mi piace guidare la mia bicicletta per lavoro” e collegarla utilizzando caratteri speciali, come per esempio: “Mi_piace%Xguidare la mia!bicicletta$per+lavoro”. Per essere ancora più sicuri, si possono scegliere cinque o sei parole casuali dal dizionario e collegarle con caratteri speciali.

Gli altri 4 trucchi

Quando si sceglie una password sicura si dovrebbero evitare determinate frasi e ripetizioni e, soprattutto, evitare i riferimenti personali, come il nome del proprio animale, la propria data di nascita, il luogo di residenza o l’anniversario di matrimonio. Questi dati potrebbero essere facilmente indovinati da un hacker.

Bisogna inoltre evitare le password più diffuse, come: “123456”, “qwerty” o “password”.

Il quinto trucco è non utilizzare la stessa password per più indirizzi mail, per più dispositivi e per più account. Perché in questo modo se un hacker riesce a violare una password, avrà accesso a tutti gli account.

Bisognerebbe utilizzare una password diversa per ogni servizio. Ad esempio si potrebbe aggiungere la frase “AMZN” alla password su Amazon e “FCBK” su Facebook.

Il sesto consiglio è modificare le password regolarmente.

Per una sicurezza ancora maggiore, bisognerebbe cambiare le proprie password con regolarità. Ciò è particolarmente consigliato per le password importanti come quelle dei social o degli indirizzi di posta elettronica. Il cambio deve avvenire almeno una volta all’anno.

Il settimo importante consiglio è l’autenticazione a due fattori.

L’autenticazione in due passaggi o a due fattori, come spesso viene chiamata. In questo caso oltre alla password, per l’accesso è richiesto un altro fattore di sicurezza, come un codice inviato via SMS o un generatore di OTP.

Questi 7 trucchi facili ed efficaci per munirsi di una password sicura e non hackerabile, sono la soluzione per impedire frodi e truffe sui nostri dispositivi.

