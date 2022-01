Il 2022, almeno per come è iniziato, si prospetta un anno ricco di opportunità lavorative. Tante posizioni aperte per le quali non è necessario avere diploma, laurea, qualifiche particolari o esperienza pregressa. Ne sono un esempio le nuove offerte di lavoro per Victoria’s Secret, in particolare come Sales Assistant o Associate.

Il quadro dell’azienda

Le 75 imperdibili offerte di lavoro per diplomati di ogni età senza requisito di esperienza pregressa provengono dal settore della moda. Più nello specifico, è OVS SpA l’azienda alla ricerca di personale. È specializzata nella vendita di abbigliamento e possiede oltre 1.300 punti vendita fra Italia e estero, i quali danno lavoro a circa 7.000 persone.

Tantissimi posti dai requisiti davvero accessibili. Giovani senza esperienza, diplomati, laureati e non solo sono le figure ricercate in OVS. Non sono da meno i ruoli Senior e Junior. Le sedi interessate si trovano in varie Regioni d’Italia, ovvero Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Offerte di lavoro anche per il brand UPIM, facente parte insieme ad OVS del Gruppo Coin.

75 imperdibili offerte di lavoro per diplomati di ogni età senza requisito di esperienza pregressa

75 posizioni aperte, filtrabili dal sito ufficiale per brand, ambito, Regione e città. Una volta cliccato sul tasto Cerca, visualizzeremo la lista degli annunci disponibili. Profili ricorrenti sono Addetto Vendita, Magazziniere, Merchandise Controller, Marketing Specialist, International Sales Coordinator e Store Manager.

Analizziamo, ad esempio, il profilo di Addetto Vendita Full Time presso Conselve. Fra le mansioni previste rientra la gestione dell’operatività dell’area vendita, come ad esempio le operazioni di allestimento e riassortimento del reparto. Requisiti necessari sono un’esperienza precedente nel settore, capacità di problem solving e ottime doti relazionali e dialettiche. Preferenziali sono la conoscenza del fashion system, del visual merchandising e di una o più lingue straniere.

Come inviare domanda

Per inviare candidatura ci basterà visualizzare la pagina collegata all’annuncio di nostro interesse. Andiamo sul sito già proposto e selezioniamo un profilo fra quelli disponibili. Dopo di che, ci clicchiamo sopra e scorriamo tutta la pagina fino ad arrivare al tasto Invia Candidatura. Attraverso questo potremo compilare il form dei dati anagrafici ed allegare il nostro Curriculum vitae.

Approfondimento

Pioggia di opportunità e posizioni aperte in tutta Italia per l’operatore telefonico Iliad