Victoria’s Secret continua dritta la sua espansione nel nostro Paese, grazie soprattutto alla partnership con il Gruppo Percassi, ed annuncia nuove assunzioni in più Regioni. Selezioni di personale per punti vendita già operativi, ma anche in vista di nuove aperture.

Tantissimi posti di lavoro liberi e dai requisiti accessibili per Victoria’s Secret che non richiedono particolari qualifiche. Non mancano percorsi di formazione finalizzati all’assunzione, così come ruoli per candidati specializzati ad alti livelli di carriera. Vediamo di seguito tutte le posizioni aperte, le sedi finali di inserimento e come candidarsi.

Ecco le posizioni aperte

Sono in tutto 5 i profili ricercati da Victoria’s Secret, per un totale di 42 annunci di lavoro pubblicati. Questi sono: Sales Associate, Sales Assistant, Assistant Store, Store Manager e Customer EXP Manager. Parte dei profili, come ad esempio Sales Associate, prevedono anche contratto di stage professionalizzante, qualora giovani senza esperienza volessero candidarsi.

Cosa serve per candidarsi

Analizziamo di seguito alcune delle posizioni aperte, partendo da Sales Assistant. Il ruolo è disponibile su Napoli, Venezia, Orio al Serio, Arese, Pisa e Verona. Prevede contratto part time con orario flessibile, percorso di training iniziale, corsi di formazione per sviluppare nuove competenze e possibili bonus basati sulle performance. Requisiti necessari sono una buona conoscenza della lingua inglese, la passione per il brand ed il settore, positività ed energia. Preferenziale è l’esperienza pregressa. Il profilo di Sales Associate è ricercato su Verona, Settimo Torinese, Roma, Carugate, Serravalle Scrivia, Lonato, Firenze, Milano, Pisa, Orio al Serio e Venezia. Requisiti e vantaggi restano gli stessi del profilo precedentemente illustrato.

Differenti sono le richieste per il ruolo di Store Manager, al cui candidato è richiesta un’esperienza pregressa di almeno 2 anni. Seguono spiccate doti di problem solving, di gestione di un team di almeno 4 persone e una buona conoscenza della lingua inglese.

Per dare un’occhiata a tutte le offerte disponibili visitiamo la pagina dedicata, gestita in collaborazione con il Gruppo Percassi. I filtri a sinistra, tra cui area geografica della sede e brand, ci aiuteranno a restringere il campo ai soli annunci di nostro interesse. Cliccando su un profilo ne potremo visualizzare tutte le info relative, così come il tasto Candidati, attraverso cui inviare domanda.

