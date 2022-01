Assunzioni in tutta Italia per l’operatore di telefonia mobile Iliad. Attivo in Italia dal 2018 e facente parte del Gruppo Iliad, conta ad oggi oltre 7 milioni di clienti solo nel nostro Paese. Le sedi principali sono a Milano e Roma, mentre i punti vendita e gli uffici sono distribuiti su gran parte del territorio nazionale.

Le selezioni periodiche di personale fanno sì che Iliad riesca ad impiegare oltre 600 dipendenti nelle più svariate aree, come Commerciale, Marketing, Ingegneria e Finanza. Non solo contratti a tempo per profili specializzati e con requisito di esperienza pregressa. Anche i tirocini sono presenti fra le opportunità ora disponibili. Inoltre, indipendentemente dalle posizioni aperte, è possibile autocandidarsi in qualunque momento ed avere la possibilità di essere scelti per ruoli affini alle nostre qualifiche.

Come inviare candidatura spontanea

Per inviare candidatura spontanea visitiamo la pagina dedicata di Iliad. Scorrendo le sezioni presenti, troveremo quella corrispondente al titolo “Candidatura spontanea”. Questa è possibile sia compilando il form già presente sulla piattaforma, sia tramite LinkedIn. Se scegliamo di adottare la prima soluzione, clicchiamo sul tasto Invia CV ed inseriamo i nostri dati. Alleghiamo lettera di presentazione e Curriculum vitae, accettiamo le condizioni di privacy e, infine, clicchiamo su Invia.

Pioggia di opportunità e posizioni aperte in tutta Italia per l’operatore telefonico Iliad

Sempre nella stessa pagina è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili presso l’operatore telefonico francese. Attraverso i filtri di ricerca di professione e Regione della sede finale, potremo restringere il campo di interesse delle offerte. È, inoltre, possibile raggruppare i risultati di ricerca per titolo, sede, funzione, data, divisione e azienda.

Cliccando su un annuncio accederemo a tutte le sue info. Avremo, dunque, una breve descrizione dell’azienda e i report sui risultati ottenuti fino ad oggi. Segue la scheda Posizione, contenente tutte le informazioni riguardanti le mansioni previste e le responsabilità del ruolo. E ancora, la sezione Requisiti, nella quale vengono riportate tutte le qualifiche necessarie per la posizione selezionata. Infine, i vantaggi del lavorare in Iliad ed il form per l’invio della candidatura.

Pioggia di opportunità e posizioni aperte in tutta Italia per l’operatore telefonico Iliad. Attualmente, sono disponibili i ruoli Regional Back Office Support, Network Monitoring Engineer e Junior, Network Monitoring Expert, Full Stack Developer, Mobile Packet Core Technician. Ancora, IMS/VoLTE Core Technician, Software Engineer e Intern, e molti altri.

