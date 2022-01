Molte Regioni hanno dato il via ai saldi invernali già da qualche giorno. Quindi, finalmente, potremo acquistare i prodotti che volevamo a prezzi ribassati. Tuttavia, le associazioni dei consumatori ammoniscono gli acquirenti a prestare attenzione alle modalità di acquisto. Quindi, sì alla corsa ai saldi per aggiudicarsi prodotti scontati ma occhio a questi importantissimi consigli per effettuare acquisti sicuri, evitando truffe anche online. Anzitutto, si consideri che ci sono delle norme poste a tutela dei consumatori, che però vanno conosciute. Si tratta di quelle stabilite dal Codice del Consumo, ossia d.lgs. 206 del 2005. In difetto, sarà difficile far valere le proprie ragioni, adeguatamente e a tempo debito. Quindi, per vivere nel migliore dei modi il periodo dei saldi, soffermiamoci su ciò che spiegheremo in questa sede.

Corsa ai saldi per aggiudicarsi prodotti scontati ma occhio a questi importantissimi consigli per acquisti sicuri, evitando truffe anche online

Partiamo dal trattare della questione dei cambi, chiarendo subito che, durante i saldi, è a discrezione del negoziante. Ciò, naturalmente, salvo che il prodotto non sia danneggiato o difettato, nel qual caso sussiste l’obbligo alla riparazione o alla sostituzione. In alternativa, ancora, si potrà optare per la restituzione del prezzo corrisposto per l’acquisto. Il vizio del capo, poi, va denunciato entro 2 mesi dalla data della scoperta del difetto. Per quanto attiene ai pagamenti, in virtù del decreto Crescita, il negoziante deve accettare obbligatoriamente il pagamento cashless.

Poi, per quanto concerne il prezzo del prodotto in saldo, sussiste l’obbligo di indicarne: quello iniziale, lo sconto applicato e il prezzo finale, scontato. A tutto ciò, si aggiunge l’obbligo di rispettare le regole anti-Covid, stabilite dalla normativa emergenziale, quindi, distanze, mascherine, disinfezione, ecc.

Quali sono gli ulteriori consigli per gli acquisti sicuri forniti dalle associazioni dei consumatori

Per evitare truffe, in periodo di saldi, è bene considerare le ulteriori seguenti regole:

conservare sempre lo scontrino. Questo perché, come indicato, il capo difettoso o non idoneo, ad onta di quanto dice il negoziante, si può cambiare. Ciò può essere fatto non già entro 7 giorni, bensì entro 2 mesi;

le vendite devono riguardare capi o prodotti realmente di fine stagione. Questo significa che la merce in saldo deve essere quella avanzata nella stagione che sta finendo. Non si può trattare di fondi di magazzino. Ci saremmo, infatti, accorti che taluni negozi sono quasi vuoti prima dell’inizio dei saldi. Poi, si riempiono improvvisamente in occasione degli stessi. Ecco, in essi, evitiamo di acquistare merce;

fare un giro per i negozi prima che i saldi inizino, individuando i prodotti che interessano, trascrivendone il relativo prezzo. In tal modo, al momento dei saldi, capiremo se lo sconto è effettivo;

diffidare degli sconti superiori al 50% in quanto, spesso, possono riguardare merce vecchia e non adeguatamente conservata

non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo. Questo perché si rischia di acquistare prodotti non scontati o addirittura dal prezzo gonfiato e poi ribassato.

Come evitare truffe online

I saldi invernali possono rappresentare un’occasione per preparare truffe ai danni degli utenti, anche per l’ecommerce. Quindi, in pillole, a cosa occorre prestare attenzione? Anzitutto, i portali affidabili, nella homepage, riportano tutti i contatti dell’azienda, un numero per l’assistenza clienti e una politica di reso ben definita. Altro aspetto importantissimo riguarda, poi, i metodi di pagamento. Quelli più diffusi sono: i portafogli elettronici, le carte di debito e le app di pagamento. Se il sito non offre queste opzioni, ma richiede solo contanti o bonifici, meglio diffidare caldamente.