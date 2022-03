72 ore di pura follia per questi 2 segni colpiti dalla cattiva sorte mentre l’Ariete primeggerà ancora una volta ma con una trappola sul suo cammino

La Borsa alle volte può insegnarci che il miglior guadagno è l’attesa. Non lanciarsi in scommesse azzardate nella speranza di guadagnare, trovandosi poi con le ragnatele nel portafoglio. E, come spesso accade, la seconda parte di un mese potrebbe rivelarsi deludente, nella speranza e nell’attesa di quello successivo. C’è già infatti chi cerca rifugio nel mese di aprile, senza però fare i conti con i pochi giorni rimasti di marzo. Ecco allora cosa riservano le stelle a questi 3 segni, di cui, 1 super fortunato, l’Ariete, ma gli altri 2 dovranno pensare a limitare i danni.

Quanta insofferenza per la Bilancia

Le prossime ore saranno di passaggio per la Bilancia. Marte e Venere sono prossimi ad allearsi con i nati dal 23 settembre al 22 ottobre. Ma intanto la situazione non è delle più rosee. In amore c’è una certa insofferenza, che porta a frequenti litigi col partner. Insofferenza causata da un senso di malessere e di disagio generico. In sostanza in questo momento i nati sotto il segno della Bilancia ambiscono ad altri traguardi, stufi dell’attuale situazione di stallo. Proprio questi momenti di delusione e demotivazione potrebbero rappresentare un grande rischio nelle prossime ore. Le stelle annuncerebbero il possibile ritorno di fiamma con un’opportunità di lavoro che sembrava persa. Ma attenzione che adesso nasconderebbe molte insidie.

72 ore di pura follia per questi 2 segni massacrati dalla cattiva sorte mentre l’Ariete primeggerà ancora una volta ma con una trappola sul suo cammino

Situazione simile a quella appena vista anche per il Sagittario. Con maggiori complicazioni però in amore. Saranno ore davvero burrascose col mare in tempesta nel rapporto familiare. Il consiglio è quello di fermarsi, chiamare un time out e prendere respiro. Il partner, stufo delle continue discussioni, potrebbe porre dei paletti e, addirittura, andarsene. La professione al momento non riserva né soddisfazioni e nemmeno denaro. Ma il cielo sarebbe propenso a cambiare già col mese di aprile.

Ariete superstar ma attenzione alle trappole

72 ore di pura follia per questi 2 segni che abbiamo appena visto. La star d’inizio settimana sarà ancora una volta l’Ariete. Ma, con un se. Venere dona l’energia e la voglia di fare tutto e lanciarsi in qualsiasi impresa: sia amorosa che professionale. Stanno arrivando tantissime buone notizie e possibilità professionali a non finire. Proprio dietro una di queste, potrebbe celarsi una trappola. Venere assiste l’Ariete, consigliandogli anche di non strafare nella scelta. Meglio meno ma sicuro che tanto ma con mille se.

