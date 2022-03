Dopo due anni di stop e timori dovuti alla pandemia da Covid 19, sembrerebbe che quest’anno si potrà tornare a viaggiare con maggiore tranquillità. Molti Paesi stanno abolendo l’utilizzo delle mascherine e le quarantene obbligatorie. Sembra possibile che nei prossimi mesi decadrà anche l’obbligo di green pass. Dunque, questo è il momento per iniziare a pianificare le nostre vacanze estive.

Vista la difficoltà a lasciare l’Italia negli ultimi anni, è possibile che molte persone sentano il bisogno di tornare all’estero. Non mancano di certo le offerte e i posti che varrebbe la pena visitare. Ma poche opportunità sono ghiotte come quella appena messa a disposizione da una storica istituzione del turismo. Gli appassionati di viaggi in treno fremeranno soltanto all’idea.

70.000 biglietti gratis per viaggiare in tutta Europa nel 2022 a disposizioni di questi fortunati cittadini

L’Interrail è una vera istituzione. Un viaggio che per molti giovani ha rappresentato un rito di passaggio dalla giovinezza all’età adulta. Per chi non lo sapesse, si tratta di un biglietto ferroviario unico che consente di viaggiare in tutta Europa per un determinato lasso di tempo. Negli ultimi anni questa modalità di viaggio è stata pian piano surclassata dalla comodità dell’aereo, grazie all’avvento delle compagnie low cost.

Ma quest’anno Interrail vuole rilanciarsi (e soprattutto rilanciare il turismo in Europa). Per questo la compagnia ha appena annunziato il lancio di una promozione che metterà a disposizione ben 70.000 biglietti gratuiti. Lo ha annunziato Mariya Gabriel, la Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù. In verità, 60.000 biglietti gratuiti erano previsti sin dal 2018. Ma per il 2022 ne hanno aggiunti altri 10.000, per ampliare l’offerta. Vediamo di seguito chi può vincere i biglietti e come fare a candidarsi.

Come vincere un tour gratuito dell’Europa

L’Interrail è considerato de sempre un viaggio principalmente rivolto ai giovani. Per questo, i 70.000 biglietti gratis per viaggiare messi a sono disponibili esclusivamente per ragazze e ragazzi con età compresa tra 18 e 20 anni. Inoltre, per vincerne uno, bisogna essere cittadini di uno degli Stati che attualmente fanno parte dell’UE.

Per poter accaparrarsi un biglietto, i candidati dovranno rispondere a un breve test comporto da 5 domande, riguardanti l’Unione Europea. I vincitori del pass potranno viaggiare per tutta Europa per un arco massimo di un mese. Sarà possibile viaggiare soli o in gruppo. Inoltre, la compagnia tiene a specificare che saranno presenti assistenze idonee anche per permettere di viaggiare ai disabili.

