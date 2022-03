Ci sono tante opinioni contrastanti sul dimagrimento localizzato. Alcuni pensano che sia impossibile, altri invece che possa avvenire con esercizi mirati e specifici. La realtà dei fatti, però, ci porta a pensare che la risposta giusta si trovi sempre nel mezzo. Magari, potremmo riuscire a dimagrire una zona del nostro corpo e portarla ad avere una forma migliore rispetto a quella iniziale, ma è anche vero che, per farlo, non basta ripetere all’infinito un solo esercizio o movimento. Il dimagrimento o, meglio, il rassodamento, coinvolge tutto il corpo ed è il risultato di tante azioni diverse e tutte efficaci. Focalizzarsi su un’unica attività potrebbe portare ad un overtraining, ovvero ad un’attività che ha come effetto collaterale lo stress. Bisogna fare molta attenzione e non sottovalutare questa possibile conseguenza importante, di cui abbiamo parlato più nel dettaglio in questo articolo.

I fastidiosi cuscinetti nella zona glutei

Sarebbe, quindi, opportuno fare diverse attività spalmate, però, durante l’arco di tutta una settimana. Soprattutto quando si tratta di eliminare il grasso da specifiche zone del corpo, è più indicato lavorare con più elementi possibili. Pensiamo ad esempio agli antiestetici cuscinetti che si formano sotto i glutei. Vengono chiamati culotte de cheval e sono delle concentrazioni di grasso, appunto, che molti trovano fastidiose. Soprattutto su un corpo femminile. Spesso è una questione di predisposizione corporea, ma altrettanto importanti sono anche i cibi che mangiamo e lo stile di vita che assumiamo.

Per dimagrire le culotte de cheval basta un solo esercizio brucia grassi e questi consigli per rendere più tonico il giro vita

Come abbiamo detto diverse volte, fare movimento è importante. È anche questo caso non è da meno. Oltre ad un esercizio mirato all’eliminazione di questa parte sotto i glutei, potrebbe essere utile alternare anche la corsa. Correre per circa 30 minuti 2 volte la settimana aiuterebbe a perdere liquidi in minor tempo. Ma attenzione, il ritmo dovrà essere sostenuto e non eccessivo. Evitiamo anche alcuni cibi, come le bibite gassate, gli alimenti troppo zuccherini e mai saltare i pasti come colazione, pranzo e cena. Infine, un ottimo esercizio mirato per la zona dei glutei è il crunch. Sdraiamoci per terra con la pianta dei piedi poggiata al pavimento. Pieghiamo le ginocchia e posizioniamo le braccia incrociate sul petto. Espiriamo e solleviamo la parte superiore del corpo, con collo e testa rilassati. Possiamo anche portare una gamba al petto, roteando il busto. In questo modo dobbiamo incrociare il ginocchio destro con il gomito sinistro. Per dimagrire le culotte de cheval, quindi, servono il giusto esercizio fisico, ma anche le giuste abitudini quotidiane.