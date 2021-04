Avere il look azzeccato per ogni occasione è decisamente importante. In questo i capelli giocano un ruolo fondamentale. Dare volume e definizione sicuramente aiuta a raggiungere l’obiettivo. Certo però non si può andare sempre dal parrucchiere o acquistare un’infinità di piastre. Andremmo a spendere troppi soldi. Proprio per questo in questo articolo andremo a vedere anche come risparmiare. A volte tutto ciò che serve lo abbiamo già dentro casa. Scopriremo che è davvero incredibile cosa si può fare con la carta igienica per rendere i nostri capelli ricci e voluminosi.

La nuova tendenza del riciclo

In questo periodo prende sempre più piede l’idea di riciclare oggetti della casa. Si tende a dargli nuovi e diversi modi di utilizzo. Si danno nuovi scopi nuova vita agli oggetti più disparati. Abbiamo già visto per esempio l’utilità di avere una stampella in cucina. O anche come utilizzare un vecchio pettine per le pulizie. Oggi ci concentreremo invece sulla carta igienica e un suo uso impensabile. Nelle prossime righe sarà tutto più chiaro. Andiamo a vedere perché è davvero incredibile cosa si può fare con la carta igienica per rendere i nostri capelli ricci e voluminosi.

Per ogni riccio…

Siamo soliti concludere questa frase con “un capriccio”. Nel nostro caso invece cambieremo questo detto. Ovvero “per ogni riccio un rotolo!”. Quello che intendiamo è che andremo ad usare i rotoli finiti di carta igienica a mo’ di bigodini. Quindi dopo aver lavato o semplicemente bagnato i capelli asciughiamoli leggermente con un asciugamano. Dopodiché possiamo prendere più rotoli di carta igienica e arrotoliamoci le nostre ciocche. La forma del rotolo permetterà di formare dei ricci voluminosi. Inoltre, il cartone andrà ad assorbire l’acqua rimasta sui capelli. Diamo qualche colpo di phon e lasciamo asciugare. Evitiamo di toccare troppo la cute o i capelli, subito dopo aver tolto i rotoli, perché potrebbero incresparsi. Infine, quando toglieremo i rotoli avremo dei capelli ricci e voluminosi come desideravamo. In più abbiamo sia riciclato sia risparmiato.