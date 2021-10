Quante volte ci siamo svegliati con il viso esausto e spossato, magari dopo avere passato una notte insonne. Di certo non è proprio il massimo presentarsi a lavoro in queste condizioni.

Lo stress, sbalzi di temperatura e freddo, l’alimentazione i prodotti sbagliati, potrebbero essere causa anche di occhiaie ed occhi gonfi e stanchi. Anche la scarsa idratazione potrebbe contribuire a rendere il nostro sguardo stravolto. Magiare in modo sregolato, ingerendo grandi quantità di grassi e zuccheri non aiutano a risolvere il problema.

Sicuramente avere delle buone abitudini a tavola, curare la pelle in maniera adeguata e dormire bene la notte, potrebbero essere i primi accorgimenti da seguire. Contemporaneamente, potremmo anche utilizzare dei semplici rimedi fai da te, con dei prodotti che abbiamo in cucina.

7 rimedi naturali per aiutarci a diminuire le borse sotto gli occhi e illuminare lo sguardo stanco

Non esistono pozioni magiche in grado di cancellare in pochi minuti gli effetti collaterali della stanchezza, ma possiamo migliorarli giorno dopo giorno. Oltre a poter utilizzare creme idratanti e nutrienti, adatte al nostro tipo di pelle, qualche trucchetto della nonna potrebbe essere d’aiuto in alcuni casi.

Il rimedio probabilmente più conosciuto è l’impiego delle fette fresche di cetriolo o addirittura di patate o di fragole. Scegliamone uno, che sia di stagione e biologico, e tagliamo delle fette spesse circa un centimetro, da posizionare sugli occhi per 10 minuti circa, dopo averle lavate con cura. Le proprietà astringenti del cetriolo aiuteranno ad eliminare il gonfiore dagli occhi. La patata, invece, avrebbe proprietà antinfiammatorie che donerebbero sollievo.

Stesso risultato potrebbero darlo le bustine del tè nero o verde una volta freddate, adagiandole sempre sull’occhio chiuso per qualche minuto.

In alternativa, potremmo fare degli impacchi con della camomilla o malva.

Anche gli impacchi freddi potrebbero rappresentare un trucchetto casalingo a costo zero, ad esempio utilizzando dei cucchiaini tenuti in freezer per pochi minuti.

Altri 3 possibili trucchetti

Per sgonfiare e ridurre gli effetti della stanchezza e dello stress sul volto, potremmo ricorrere all’aloe vera in gel o estratto, senza l’aggiunta di componenti chimici. Se non abbiamo allergie, potremmo sfruttare le sue vitamine e gli antiossidanti che possiede, massaggiando il prodotto sul viso. In aggiunta, possiamo anche usare poche gocce di acqua di rose.

Anche la maschera realizzata con un cucchiaio di yogurt e uno di miele, potrebbe essere un’alternativa.

Infine, tra i 7 rimedi naturali per aiutarci a diminuire le borse sotto gli occhi e illuminare lo sguardo stanco, c’è il trucco. Può sempre essere di grande aiuto per nascondere e coprire gonfiori e sguardi spenti. Utilizziamo un buon copriocchiaie color pesca e attiriamo l’attenzione verso altre zone del viso, ad esempio mettendo un bel rossetto dai toni vivaci.