Avere una pelle senza imperfezioni, morbida e luminosa è il sogno di ogni donna. Inestetismi, borse, occhiaie e screpolature sorgono da un giorno all’altro e gestirle non è una passeggiata. Ma mai rinunciare ad avere i risultati sperati, così inizia la corsa all’acquisto di creme e maschere miracolose che facciano il loro dovere. Il problema è che non si controllano sempre gli ingredienti e il costo è solitamente alto. Sarebbe bello poter migliorare l’aspetto del viso usando solo prodotti naturali, se poi è qualcosa che si ha già in casa è ancora meglio. Realizzare autonomamente impacchi e creme fai da te sarà facile e darà tante soddisfazioni, oltre che risultati incredibili. La natura offre i suoi benefici, donando la bellezza ricercata anche a chi ci crede di meno ed è diffidente al riguardo.

Miele e caffè sulla pelle

Il miele è un alimento ricco di proprietà benefiche che a contatto con la pelle la rende subito più morbida e luminosa. È un emolliente, combatte l’acne, i brufoli, è un idratante naturale, tonifica la pelle con un effetto anti età, nutre e rigenera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il caffè è un ottimo antiossidante, combatte i radicali liberi, è un’esfoliante, riduce le macchie solari e le rughe piccole del viso. È anche un antinfiammatorio, elimina le occhiaie, migliora l’ossigenazione dei tessuti.

Questi due ingredienti se mescolati insieme rigenereranno il viso, eliminando ogni forma di stanchezza. Vediamo come preparare una maschera per il viso fatta con soli 2 ingredienti naturali dalle proprietà antiossidanti, per una pelle che farà invidia.

Preparazione e applicazione

Unire in una piccola ciotola 30 grammi di miele e 50 grammi di caffè macinato, mescolare per qualche minuto fino ad ottenere una crema densa. Per un effetto ancora più morbido sulla pelle si potrà aggiungere un cucchiaino d’olio extravergine. Appena pronta, spalmare delicatamente la maschera sul viso con le dita, massaggiare in modo circolare e lasciare agire per 5 minuti. Poi passare alla rimozione sciacquando con l’aiuto di un dischetto struccante o una spugna finché non si avrà il viso pulito.

Ecco svelata una maschera per il viso fatta con soli 2 ingredienti naturali dalle proprietà antiossidanti, per una pelle che farà invidia.