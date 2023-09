7 pezzi da guardaroba per un autunno ad alto tasso di stile che costano meno di 40 euro

7 pezzi da guardaroba per un autunno ad alto tasso di stile-Foto da imagoeconomica

Shopping post cambio armadio: 7 cose economiche che ti servono per essere alla moda tutto l’autunno.

Quando si parla di mezza stagione, è automatico il riferimento al meteo ballerino ma anche e soprattutto al cambio armadio.

Bisogna avere molta pazienza e non scoraggiarsi perché non mancano trucchetti e strategie per fare il cambio armadio molto più agevolmente.

Ad esempio, conta molto il giorno dedicato a questa attività perché si rischia di perdere troppo tempo inutilmente.

Esclusi i giorni lavorativi e la domenica già annuvolata dal pensiero del rientro in ufficio, rimane una sola opzione: il sabato.

E non temere di essere sommersa dagli scatoloni perché in realtà ne bastano tre.

Uno per indumenti e accessori in buono stato che puoi regalare, uno per le cose da buttare e uno riservato a quanto dovrai risistemare nel guardaroba.

Inoltre, non dimenticare di scaricare app utili come Vinted, Depop o Vestiere Collective per guadagnare qualcosa dalla vendita del superfluo dell’armadio.

E una volta fatta pulizia, per essere al passo con i tempi, ecco 7 pezzi da guardaroba per un autunno ad alto tasso di stile.

Moda low cost

Gli indumenti e gli accessori al top per la stagione che suggeriamo di seguito sono prima di tutto davvero economici: costano meno di 40 euro.

In effetti, non serve acquistare costosi capi firmati per essere alla moda: molte tendenze sono alla portata di tutte.

Quindi, se ti serve una sessione di shopping per riprenderti dalla fine delle vacanze prendi nota di questi pezzi iconici prima che vadano sold out.

7 pezzi da guardaroba per un autunno ad alto tasso di stile: scoprili tutti

Primo must have da prendere in considerazione è la giacca in tweed, preferibilmente rossa visto che questo è il colore attualmente più alla moda.

Perfetta per dare luce e colore anche alle giornate più fredde, la trovi da H&M a 39,99 euro.

A seguire, puoi scegliere tra i pantaloni a sigaretta con le pinces o la gonna midi in denim a seconda del tuo look.

In entrambi i casi spenderai all’incirca 30 euro se vai sui siti di Zara o Mango.

Non può invece assolutamente mancare la camicia bianca, impreziosita da ricami e ruches.

E per quanto riguarda gli accessori, tre le punte di diamante di stagione, a partire dalla borsa a mezzaluna in velluto Uniqlo a 14,90 euro.

Seguono gli orecchini dorati e geometrici di bigiotteria e le ballerine con le borchie che trovi da PULL&BEAR a 35,99 euro.

