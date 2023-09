Le sagre d’autunno dove mangiare bene a meno di 20 € nei borghi più caratteristici il 30 settembre ed il 1 ottobre 

L’autunno è ormai iniziato e porta con sé tante delizie dalle zucche ed i funghi fino all’uva e alle castagne. I borghi sono in festa per celebrare i raccolti come si faceva anticamente. Le sagre in calendario per il prossimo weekend sono davvero tante e si possono trovare prodotti genuini a filiera corta da portare a casa oppure da mangiare sul posto con gli amici.

L’Italia è ricca di prodotti tipici e le Pro Loco, un grande patrimonio ed esempio di associazionismo del nostro Paese, sono sempre in prima linea per organizzare divertenti feste e sagre. Grandi tavolate in legno per mangiare in modo rustico ma godereccio, piatti tipici locali spesso preparati dalle mani sapienti delle signore esperte di cucina del luogo. Vediamo, dunque dove poter trascorrere una bella giornata in allegria sabato e domenica.

Le sagre d’autunno dove mangiare bene a meno di 20 € nei borghi del Nord Italia.

A Piozzo, borgo in provincia di Cuneo celebre soprattutto per la birra, da venerdì si terrà la Fiera della Zucca. Oltre alla Mostra e alla sfilata di oltre 600 tipi dell’ortaggio, sabato e domenica si potranno gustare piatti tipici a base di zucca dal risotto ai secondi. Nel pomeriggio si potranno assaggiare gratuitamente tante varietà di dolci alla zucca.

Vale la pena fare una scappata anche a Caronno Pertusella, nel varesotto, dove si celebra sua maestà il Gorgonzola. Tanta buona musica dal vivo sarà il sottofondo per degustare i succulenti piatti a base del re dei formaggi. La Pro Loco ha già pubblicato il menù della sagra che ha dei prezzi eccezionali. Il Menù Gorgon che comprende una lasagna al gorgonzola, un tagliere di formaggi con cipolla stufata e confettura, caffè compreso, ha un prezzo di 20 €. Il Menù Zola che comprende un piatto di mezze maniche al Zola tartufato, un piatto di polenta e Zola e caffè costa 15 €. È previsto anche un Menù Bimbo con pasta al pomodoro, cotoletta e patatine a 12 €. Assolutamente da provare il dolce Spumino di Gorgonzola con pere, noci e miele a 5 €.

Dal Porcino all’Uva

Ci spostiamo al Centro, per rendere omaggio al principe dei prodotti spontanei dell’autunno: il fungo porcino. Ad Albareto, in provincia di Parma, dal 29 settembre al 1 ottobre si terrà la 26esima Fiera Nazionale del Fungo Porcino. La manifestazione parte con una degustazione di bollicine e vini marchigiani che accompagneranno tutte le pietanze della sagra. Nella tendostruttura antistante al municipio sarà aperto un grande punto ristoro a buffet con piatti a base di funghi porcini con quota fissa di 20 €. Concerti, dj-set, sfilate folkloristiche, laboratori, mercatini enogastronomici e mostre saranno solo alcuni degli eventi che animeranno la fiera.

Prende il via oggi la Sagra dell’Uva di Zagarolo. Nel borgo laziale si celebra l’uva ed il vino locale e saranno coinvolte anche le osterie del centro storico che faranno degustare agli ospiti il prezioso nettare. In occasione della sagra sarà possibile approfittare anche di una visita guidata alle splendide sale affrescate di Palazzo Rospigliosi. Il borgo di Zagarolo si riempirà di turisti e cittadini decretando il solito successo della manifestazione.

In Calabria si festeggia il pane

Ad Altomonte, paese caratteristico del cosentino, si festeggia il cibo più semplice ma anche il più essenziale: il pane. Al ritmo delle danze e musiche tradizionali calabresi si potranno assaggiare tanti pani, pitte e pagnotte dei forni locali. Stand enogastronomici e cooking show allieteranno il weekend nelle piazze e al Chiostro dei domenicani. Uno spazio sarà dedicato anche agli intolleranti al glutine. Ecco le sagre d’autunno dove mangiare bene a meno di 20 € nei borghi di tutta Italia in festa.

