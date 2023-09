In chiusura di giornata scopriamo che Italgas ha trascinato al ribasso le utilities che sono risultate appartenere a uno dei peggiori settori di Piazza Affari,. Una performance quella di Italgas che non deve sorprendere visto che da inizio anno è uno dei peggiori titoli azionari del Ftse Mib.

Le raccomandazioni degli analisti

Nelle ultime settimane il giudizio degli analisti sul titolo Italgas è andato peggiorando. Si è passato, infatti, da una raccomandazione media di Compra a una Neutrale. Se, invece, si guarda al prezzo obiettivo medio a un anno, vediamo che esprime una sottovalutazione di poco più del 25%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

La valutazione di Italgas basata sui multipli di mercato

A guardare i principali multipli di mercato si scopre che le azioni Italgas sono sottovalutate sia il rapporto prezzo su utili (PE) che il valore d’impresa su EBITDA sono sotto il livello spartiacque, pari a 10, che divide le azioni sottovalutate da quelle sopravvalutate. Solo il rapporto prezzo su fatturato, essendo superiore a 1, esprime una moderata sopravvalutazione.

Italgas ha trascinato al ribasso le utilities: quanto valgono queste azioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 28 settembre a 4,814 €, in ribasso dell’1,67% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e con la rottura dell’importantissimo supporto in area 4,955 € adesso si potrebbero aprire le porte a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. Da notare che tra i livelli di inversione indicati quello in area 4,115 € presenta la probabilità più elevata di respingere l’attacco degli orsi e favorire il rientro dei tori.

Nel breve, invece, una chiusura giornaliera superiore a 4,955 € potrebbe favorire un’inversione di tendenza rialzista.

