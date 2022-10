7 modi per sfruttare le proprietà delle castagne in casa e per il corpo

Sono tra gli alimenti che caratterizzano il nostro modo di cucinare durante l’autunno, hanno valori nutrizionali importanti e non fanno ingrassare. Eppure le informazioni che abbiamo sulle castagne non dovrebbero limitarne l’impiego ai fornelli ma permetterci di sfruttarle al meglio.

Potremmo non sapere che gli elementi nutritivi delle castagne contengono saponina e che la concentrazione aumenta nelle foglie di edera e betulla. La capacità chimica si avvicinerebbe a quella dei tensioattivi contenuti nei detergenti che utilizziamo in casa per il bucato o per le pulizie. Creare un detersivo con le castagne ci permetterebbe di avere un alleato importante per il trattamento delle fibre più delicate in quanto sarebbe un prodotto ipoallergenico. Ci permetterebbe di ottenere un detergente con cui pulire le superfici senza rischiare irritazioni alle mani. Ma anche di risparmiare visto che per creare una quantità utile per un carico in lavatrice ne occorrerebbero massimo 8.

Come fare detergenti e detersivi in polvere

Tra i 7 modi per sfruttare le proprietà delle castagne, 2 sono particolarmente interessanti. Per ottenere un detergente è necessario frullare i frutti o tagliarli a piccoli pezzi quindi sistemarli in un contenitore anche con altri parti del castagno. Riempiamo il contenitore con acqua tiepida e chiudiamolo lasciandolo riposare per 8 ore. Il rilascio della saponina avviene tramite un liquido simile al miele che va a mischiarsi con l’acqua creando un prodotto che è necessario filtrare. Il detergente può essere arricchito con oli essenziali alla lavanda o agli agrumi.

Per la lavatrice potremmo ottenere un detersivo in polvere tritando parti della pianta e frutti insieme e lasciandoli asciugare per alcune ora in modo che non si formi la muffa. Prima di utilizzare la polvere, dovremmo bagnarla con una ciotola di acqua lasciandola riposare per almeno mezz’ora. Anche in questo l’aggiunta di oli essenziali arricchirebbe il nostro prodotto.

Prendersi cura del viso e dei capelli

Sono diverse le proprietà nutritive delle castagne che possiamo sfruttare per ottenere benefici per viso e capelli. Come curare la pelle grassa? Grazie al potassio e alle proprietà astringenti e disinfettanti potremmo limitare la produzione sebacea della pelle con una maschera da preparare in casa in maniera veloce. Facciamo bollire una ventina di castagne e frulliamole per creare una crema a cui aggiungere 2 cucchiai di miele e mezza arancia. Quindi spalmiamo il viso e teniamo l’impacco per 30 minuti. Rimuoviamo delicatamente con acqua tiepida.

Cosa fare per rendere i capelli lucidi e forti? Dopo aver fatto bollire le castagne aggiungiamo miele, henné neutro e olio di semi di lino. Facciamo l’applicazione dopo aver lavato i capelli e teniamo il composto per 2 ore. Possiamo aiutarci con la pellicola trasparente per avere un effetto ancora più efficace. Dopo un risciacquo veloce i nostri capelli saranno morbidi e pronti alla piega. Anche le nostre mani potrebbero ricavare dei benefici. Mischiando 20 castagne lessate con il miele d’acacia e il succo di limone potremmo avere facilmente una maschera da applicare alle mani con cui massaggiarle delicatamente. Dopo 30 minuti potremmo risciacquare e utilizzare la nostra consueta crema idratante. Gli effetti di quest’ultima saranno ancora maggiori grazie alla maschera nutritiva che l’ha preceduta.

7 modi per sfruttare le proprietà delle castagne per rimanere sempre in salute

Tornando in cucina cerchiamo di fare in modo che i benefeci delle castagne vengano sfruttate per le nostre vie respiratorie e per combattere tosse e catarro. Questo grazie a un infuso che possiamo comprare in erboristeria o che possiamo preparare personalmente. Per preparare la tisana in casa possiamo riciclare le foglie lavandole e facendole essiccare. Quindi sminuzziamole e mettiamole in infusione per 20 minuti con acqua molto calda. Il prodotto totalmente naturale, anche arricchito con il miele, sarà un toccasana per il mal di gola e per le vie respiratorie in sofferenza.

Non dimentichiamoci della farina di castagne. Sia gli sportivi che chi soffre di celiachia potrebbe ricorrere a questa farina per ottenere snack leggeri da mangiare durante l’attività sportiva. Le vitamine di tipo B e i minerali contenuti sarebbero un ottimo integratore naturale per ritrovare le forze a proteggere l’organismo durante gli sforzi più impegnativi. Non sono pochi 7 modi per sfruttare le proprietà delle castagne, chi è incuriosito da questo alimento potrebbe scoprire nuovi impieghi per rendere l’autunno più caldo e ricco di salute. Le alternative sono davvero tante.

