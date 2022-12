Come rendere più naturali anche i rossetti dal colore più vivo durante le feste

Durante le feste natalizie a volte si ha voglia di strafare un poco con il trucco. Invece saper preparare un make up ben equilibrato dipende anche dal rossetto. Vediamo come.

A Natale il rosso è un must che si porta sia come abbigliamento e sia come trucco. A parte il vestito di Babbo Natale che sul rosso abbina anche il bianco della neve, il rossetto sembra essere quello che ha la precedenza su tutto il resto del make up.

Alla scuola di Marilyn Monroe per lo smalto

Veramente anche le unghie si abbinano volentieri con un semipermanente alla Marilyn Monroe. A lei piaceva molto esaltare bene il colore rosso dello smalto da unghie. Per questo aveva messo a punto anche una tecnica che dava al colore un forte corpo e anche una uniformità incredibile. Per fare questo applicava più volte lo smalto con tanta pazienza, per un risultato unico.

Rosso vivace o naturale?

Anche oggi un rosso pieno e anche vibrante volentieri lo si dona alle labbra, soprattutto in questo periodo natalizio. Labbra più carnose e sensuali per attirare l’attenzione ed essere un poco più provocatrici. Tuttavia non bisogna strafare altrimenti il risultato rischia di diventare un po’ kitsch. Non dimentichiamoci il giusto equilibrio e anzi scopriamo una tendenza a rendere il colore più naturale.

Tra un rosso acceso sulle labbra e un rosso che ridona alle stesse un colore e una carnosità a loro proprie, spesso è proprio quest’ultimo il più gradito. Oggi gli uomini si sentono un po’ infastiditi dall’aggressività di determinati colori. Ecco che si svolta verso un tocco più naturale, che sappia valorizzare senza esagerare l’incarnato.

Come rendere più naturali anche i rossetti che sono vivaci

Ma come fare per saper donare al rossetto un colore più naturale e meno carico. Andiamo a scoprire allora una tecnica utilizzata dai professionisti. Non c’è bisogno di prendere i colori cosiddetti nudi, si può partire benissimo dal rossetto a tinte vive che forse abbiamo già in casa. In pratica si tratta di non applicare come si fa di solito il rossetto sulle labbra, strusciandolo su di esse. Ma piuttosto si tampona a tocchi il rossetto concentrandolo al centro delle labbra. Poi con l’aiuto di un pennello, lo porteremo verso il bordo labbra.

Il risultato è che il rosso diventa più naturale con un effetto sfumato sui bordi. Potremo aggiungere sulle labbra anche del fard, per poi sfumare ancora come prima. Si otterrà così un rossetto che non aggradisce o carica le labbra di un colore troppo lontano dal naturale.

Se fossimo incerti sul da farsi su come rendere più naturale anche i rossetti più forti, non ci resta che truccare una bambola. Ci aiuterebbe a capire meglio in che modo potremmo trascinare il rossetto. Ma anche che effetto si avrebbe ad aggiungere del fard, per poi portarlo delicatamente verso l’esterno. Una volta sicure dell’effetto ottenuto, potremmo applicarlo alle labbra.