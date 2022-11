7 metodi efficacissimi per asciugare velocemente i panni in casa in inverno senza farli puzzare

Le temperature diventano sempre più rigide e in alcune città italiane non si possono ancora accendere i termosifoni. Quando le giornate diventano fredde, umide e piovose, asciugare i panni può diventare un problema davvero enorme.

Al giorno d’oggi esistono elettrodomestici in grado di soddisfare ogni nostra esigenza. L’asciugatrice, infatti, ci permette di avere un bucato asciutto in poco tempo. Tuttavia, con il caro energia, molte famiglie cercano di ridurre l’utilizzo di elettrodomestici che possono definirsi non indispensabili. Pertanto, è utile trovare altri rimedi per asciugare in fretta il bucato.

Oggi daremo dei consigli pratici che ci permetteranno di risolvere questo comune problema in modo davvero semplice.

7 metodi efficacissimi per asciugare velocemente i panni in casa senza balcone né asciugatrice

Stendere i panni in casa ci permette di non avere a che fare con le tanto odiate cimici che si nascondono tra il bucato steso. Tuttavia, asciugare il bucato in casa può esporci al rischio di muffa, aumentando parecchio il tasso di umidità tra le mura domestiche.

La prima cosa che possiamo fare per asciugare i panni più velocemente è impostare una doppia centrifuga durante il lavaggio. Questa ci permetterà di rimuovere in maniera più efficace l’acqua e i residui di detersivo presenti tra le fibre dei capi che rallentano l’asciugatura.

Un altro modo efficace per asciugare bene i panni è stenderli in maniera corretta. Se abbiamo a che fare con lenzuola e asciugamani, cerchiamo di tenderli il più possibile sullo stendino e disporli distanziati tra loro. Se invece stendiamo capi d’abbigliamento, mettiamoli singolarmente sulle grucce.

Cerchiamo di tenere gli stendini in stanze in cui è presente un buon ricambio d’aria. Così facendo il bucato asciugherà velocemente ed eviteremo la puzza di umido.

Infine, possiamo usare il trucco dell’asciugamano. Dovremo avvolgere il capo da asciugare dentro un asciugamano e strizzarlo con vigore. Questo assorbirà l’acqua in eccesso e, una volta steso, il capo asciugherà velocemente.

Come asciugare il bucato usando altri elettrodomestici

Gli elettrodomestici spesso non svolgono soltanto una funzione. Ad esempio, possiamo usare 4 strumenti che tutti abbiamo in casa per asciugare bene e in modo rapido il bucato.

Il primo è il ventilatore. Mentre in estate ci regala sollievo, in inverno se rivolto verso i capi stesi li farà asciugare in poche ore.

Usiamo il calore del phon per asciugare in fretta i capi. Regoliamo la temperatura in modo da non danneggiare i capi più delicati e teniamo l’asciugacapelli a una certa distanza dai capi.

Il deumidificatore consuma molto meno rispetto al condizionatore d’aria. Aiutando a rimuovere l’umidità in eccesso in casa, questo strumento ci permetterà di evitare la muffa asciugando velocemente il bucato.

Infine, possiamo ricorrere al ferro da stiro. Dopo aver pulito la piastra del ferro, stendiamo il capo in questione su un asciugamano. Impostiamo una temperatura bassa in modo da non bruciare i capi. Dopo poche passate i capi saranno asciutti e pronti per essere indossati.

Come togliere l’odore di umidità in casa

Dopo aver svelato i 7 metodi efficacissimi per asciugare velocemente i panni in casa, vediamo come evitare la puzza di umido. Possiamo ricorrere al sale o al riso, ma anche al bicarbonato e al gel di silice. Mettiamone una manciata in qualche sacchetto nelle stanze più umide e questi assorbiranno l’umidità neutralizzando i cattivi odori.