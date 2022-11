Imperdibili concorsi pubblici per firmare un contratto di lavoro fisso in Piemonte, Lombardia e Vene

Presentiamo una selezione di bandi pubblici territoriali ancora attivi a cui potenzialmente candidarsi. Essi riguardano gli Enti locali e le strutture sanitarie di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Entriamo nel vivo, ecco gli imperdibili concorsi pubblici per firmare un contratto di lavoro fisso e lavorare per lo Stato.

Alcuni dei concorsi pubblici in Piemonte e Veneto a cui potersi candidare

Partiamo dalla G.U. n. 84 del 21 ottobre e dal bando del Comune di Novara. Si ricercano 11 istruttori amministrativi di cat. C a tempo indeterminato e le istanze vanno inviate entro il 20.

In Veneto ecco invece i concorsi del Comune di Padova (G.U. n. 86 del 28/10/2022). Uno riguarda 6 professionisti di cat. D a tempo indeterminato (4 istruttori direttivi amministrativi e 2 ispettori di polizia locale). Segue la selezione, per colloquio, per la formazione di 2 graduatorie per assunzioni a tempo determinato. Si ricercano istruttori direttivi tecnici e istruttori direttivi progetti comunitari (PNRR). Per tutti, poi, i termini di candidatura sono il 28 novembre, gli stessi per il concorso della Provincia di Treviso cui si accede con diploma.

Sulla G.U. n. 87 del 4/11/’11 incontriamo i 2 estratti della Provincia di Padova. Si ricercano 8 istruttori di cui 5 amministrativi e 3 tecnici, tutti categoria C1 e a tempo indeterminato. Le istanze vanno inviate per il 4 dicembre e sono gli stessi termini per candidarsi agli 80 posti come infermieri presso l’AON di Alessandria (Piemonte).

Ecco alcuni imperdibili concorsi pubblici per firmare un contratto di lavoro fisso

In provincia di Pavia, il Comune di Voghera (G.U. n. 84 del 21/10/2022) ricerca 5 agenti di polizia locale (posizione economica C1) a tempo indeterminato. Ancora, sullo stesso numero della Gazzetta ecco i 2 estratti dell’ASST di Cremona. Si ricercano 20 dirigenti medici, di cui 10 nella disciplina di anestesia e altrettanti per la medicina d’accettazione e d’urgenza.

Il concorso per titoli ed esami della Città Metropolitana di Milano (G.U. n. 85) riguarda 120 assunzioni. La figura interessata è quella dell’operatore del mercato del lavoro di cat. C1. Per l’accesso alle selezioni si richiede il diploma mentre le istanze vanno inviate online entro il 24 novembre.

Ancora, sempre a Milano (questa volta il Comune) si ricercano 20 contabili, con invio istanze per il 22. L’assunzione è a tempo indeterminato, come nel caso del bando precedente.

Infine, l’ASST di Lecco è alle prese con un piano di assunzione di dirigenti medici (termini di candidatura il 24). I concorsi sono 4 e riguardano 11 medici nella disciplina di anestesia, 5 per il P.S., 4 pediatri e 1 dirigente medico nella disciplina di oftalmologia.

Le altre principali selezioni a tempo indeterminato nella Regione Lombardia

Arrivando al n. 86 della G.U. ecco la selezione di 14 istruttori direttivi dei servizi amministrativi (cat. D) del Comune di Milano. Le assunzioni sono a tempo indeterminato e si accede con laurea (termini: 18 novembre).

Molto ricco il capitolo assunzioni presso le strutture sanitarie lombarde. L’ATS della Brianza di Monza ricerca 6 tecnici prevenzione nei luoghi di lavoro, cat. D. Invece l’ASST di Pavia seleziona 5 dirigenti medici per il locale P.S. Infine l’ASST della Valtellina e Alto Lario (Sondrio) assume 8 dirigenti medici, 1 dirigente amministrativo e 1 assistente amministrativo.