A volte il successo lavorativo sperato non viene raggiunto, nonostante le ottime capacità, nonostante il proprio Curriculum Vitae impressionante e le esperienze lavorative. Cos’è allora che ostacola il proprio successo professionale? Potrebbero essere alcuni tratti della personalità? Sì, certo che questo è possibile.

Questo è più facilmente comprensibile se si studiano le personalità e i percorsi di alcuni imprenditori di successo.

Ci sono in particolar modo 7 tratti della personalità che non permettono di avere successo lavorativo.

Nel corso della vita si cambia a seconda delle fasi che si attraversano, degli obiettivi che si raggiungono e delle esperienze che si vivono. La propria personalità viene forgiata dalla vita che passa. L’importante è essere consapevoli dei propri comportamenti, dei propri stati d’animo e dei propri tratti caratteriali e modificarli se è necessario.

Lo sviluppo personale è il fattore più importante per raggiungere un successo professionale e si raggiunge anche scartando i tratti caratteriali negativi del proprio carattere.

7 tratti della personalità che non permettono di avere successo lavorativo, i primi 3

A volte per avere successo sul lavoro, si ha solo bisogno di fare progressi nello sviluppo della propria personalità. Pertanto prima di farsi prendere dal panico e iscriversi a tutti i seminari motivazionali sul mercato, bisognerebbe farsi un auto-esame.

Ci sono 7 tratti caratteriali che sono un vero e proprio veleno per il successo professionale.

1- Il complesso di inferiorità. Un complesso di inferiorità non curato e non perso in tempo, diventa con il tempo mancanza di fiducia in sé stessi e questa mancanza di fiducia potrebbe sfociare, paradossalmente, in un disturbo narcisistico della personalità. Prima si affrontano questi complessi di inferiorità e prima si potrà dire addio alle proprie insicurezze che non fanno assolutamente bene al lavoro.

2- L’ostinazione. Non bisogna ostinarsi necessariamente a raggiungere due o tre obbiettivi che ci si era prefissi da piccoli. A volte bisogna apportare dei cambiamenti nella propria vita e se si lascia andare l’ostinazione ci si può aprire a nuove opportunità.

3- Procrastinare. Molte persone tendono anche a procrastinare, ovvero a rimandare le attività che non si ama fare. Ma questo non soltanto fa male alla propria vita, ma fa male anche al proprio lavoro. Se si impara a non procrastinare, si potrà vivere rilassati e senza stress.

Gli altri 4 consigli

4- L’ingenuità. Le persone troppo gentili, troppo amichevoli e troppo pazienti, non saranno affatto ricompensante dalla vita come si pensa. Le persone, per avere successo, devono essere disciplinate e determinate, tutto il contrario dell’essere ingenui.

5- La testardaggine. Intestardirsi nel fare sempre la stessa cosa, sperando di ottenere risultati diversi, è una vera e propria follia, affermava Einstein. E aveva ragione. Essere determinati, non significa essere testardi e continuare a sbattere sempre contro lo stesso muro. Se quella non è la strada giusta per il proprio successo, bisognerà cambiare strada e adottare una nuova strategia. I veri determinati sono malleabili non rigidi sulle loro posizioni.

6- La troppa tolleranza e indulgenza. Su lavoro non bisogna essere troppo tolleranti; questo non significa diventare manipolatori, freddi, spietati, ma significa tracciare confini chiari e netti verso colleghi e capo, per non permettere loro di scavalcare costantemente i propri confini personali. Quindi bisogna imparare a dire di No e non permettere di superare i confini stabiliti.

7- Avere paura. Sul lavoro non bisogna mostrare paura, perché questo potrebbe essere usato contro di noi. La paura non dovrebbe nemmeno bloccarci dal prendere nuove decisioni come mettersi in proprio, proporre un’idea apparentemente folle o parlare chiaramente con il capo.

Se la carriera è un po’ stagnante si dovrebbero eliminare questi tratti dalla propria personalità, perché farlo potrebbe cambiare il lavoro, ma anche la vita, in meglio. Sbarazzarsi del comportamento negativo può essere il primo passo nello sviluppo della personalità, per migliorarsi e ottimizzarsi.

Lettura consigliata

12 consigli per essere un buon leader e guadagnare un sacco di soldi!