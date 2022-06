Sta per concludersi un altro anno scolastico per la maggior parte degli alunni che, dopo le ultime interrogazioni e verifiche, potranno finalmente godersi l’estate. Per molti professori ed operatori scolastici, o aspiranti tali, invece, inizia un nuovo periodo di concorsi pubblici. Nei giorni scorsi, ad esempio, il Comune di Bologna ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di “Operatori ai servizi scolastici”, categoria B. In particolare, si ricercano profili professionali che possano:

assistere i bambini, anche disabili, nelle attività di sorveglianza, igiene personale, distribuzione pasti e allestimento mensa;

mantenere puliti ed in ordine gli ambienti interni ed esterni, gli arredi, il materiale educativo e scolastico e di allestimento;

svolgere attività manuali che comportino l’utilizzo in autonomia di macchine, strumenti, arnesi di lavoro e apparecchiature informatiche;

curare il rapporto con i genitori e con gli insegnanti;

gestire con responsabilità l’apertura e la chiusura degli ambienti.

La scuola sta per finire, ma ricominciano i concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e determinato per queste figure professionali

Al concorso possono partecipare indistintamente uomini e donne che, oltre ad aver assolto l’obbligo scolastico, risultino in possesso di:

titoli di studio inerenti l’ambito socioeducativo/scolastico, come ad esempio operatori dei servizi sociali, assistenti all’infanzia, tecnici dei servizi sociali e così via;

attestato professionale, con esame finale, inerente l’ambito socioeducativo/scolastico, rilasciato o riconosciuto dalle Regioni;

esperienza professionale di almeno 180 giorni presso nidi d’infanzia, scuole d’infanzia o primarie.

Il concorso consisterà nell’espletamento di una prova, sia scritta che orale, e nella valutazione dei titoli del candidato. La prova scritta sarà un test con domande a risposta multipla che verteranno su:

articolazione e funzionamento dell’Amministrazione comunale;

regolamento della scuola pubblica comunale dell’infanzia del Comune di Bologna;

carta dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Bologna;

conoscenza degli aspetti relativi a cura, igiene e salute del bambino, alla relazione e alla comunicazione con esso, con i genitori e coi colleghi;

corretta gestione delle attività di distribuzione dei pasti e delle diete speciali, di pulizia e igiene degli ambienti e delle attrezzature;

conoscenza del codice comportamentale dei dipendenti comunali e delle norme inerenti a salute e sicurezza (D. lgs. 9.4.08, n. 81).

L’attribuzione del punteggio

Dopo di che si passerà ad una valutazione dei titoli dichiarati, ai quali verranno attribuiti un massimo di:

1,5 punti per i titoli di studio;

8 punti per le esperienze lavorative (esclusivamente quelle svolte in qualità di operatore/collaboratore scolastico);

0,5 punti per la formazione professionale.

La prova orale, invece, consisterà in un colloquio per valutare le competenze richieste e verterà sulle domande previste per la prova scritta. Quindi, anche se la scuola sta per finire, per gli interessati questa è un’ottima opportunità lavorativa, nonché di vita, dal momento che Bologna è una bellissima città.

La domanda dovrà essere presentata per via telematica, entro le ore 12 del 27 giugno 2022, presentando tutti i documenti richiesti. Inoltre, per partecipare bisognerà versare una tassa di concorso, pari a 10,00 euro, a mezzo bonifico. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla lettura del bando completo disponibile presso il sito ufficiale del Comune di Bologna.

Lettura consigliata

Al via questo nuovo concorso per 12 posti a tempo indeterminato per diplomati, laureati e categorie protette