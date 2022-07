Per eliminare la cellulite, non sempre è necessario rivolgersi ad uno specialista. Seguendo alcuni semplici accorgimenti è possibile notare una riduzione significativa, già dopo 7 giorni. Sono sufficienti alcune semplici strategie per combattere in modo efficace la pelle a buccia d’arancia.

La cellulite è un processo infiammatorio che interessa il tessuto connettivo, che si trova al di sotto dell’epidermide. Questo inestetismo della pelle colpisce soprattutto le donne e mostra la pelle simile a quella della buccia di arancia.

Questo problema si verifica, in particolare, in alcune zone del corpo. Gli accumuli di grasso, tipici della cellulite, si concentrano soprattutto su fianchi, glutei e cosce. Questo fenomeno antiestetico si manifesta attraverso un progressivo ispessimento delle cellule adipose.

Si può combattere efficacemente la cellulite, prima di tutto, correggendo alcune cattive abitudini. Per ridurre al minimo la pelle a buccia d’arancia, una donna dovrebbe adottare uno stile di vita sano e seguire gli accorgimenti sotto indicati. Adottando queste semplici regole, già in una settimana, si potrebbero riscontrare dei primi risultati.

6 rimedi più 1 per ridurre la cellulite da glutei e cosce in 7 giorni

Prima di tutto occorre bere molta acqua. Meglio sarebbe berne almeno 2 litri al giorno, per ridurre la ritenzione idrica ed eliminare le tossine nei tessuti. Un metodo, molto in voga negli Stati Uniti, che sembra avere successo, è quello di

bere al mattino un grande bicchiere d’acqua calda. Si assume a stomaco vuoto, 20 minuti prima di fare colazione.

Alcune tisane aiuterebbero molto a drenare i liquidi, per esempio quelle con l’ortica, la betulla, il finocchio, la vite rossa ed l’equiseto. Anche il tè verde favorirebbe l’eliminazione di liquidi e sgonfierebbe la pancia.

Una sana alimentazione è fondamentale per ridurre drasticamente la cellulite. Conviene evitare cibi troppo ricchi di zuccheri e di grassi. Quindi meglio eliminare dolci e insaccati e ridurre il consumo di sale. Alle fritture è meglio scegliere cibi cucinati al vapore o alla griglia.

Tra gli alimenti, meglio puntare sulle carni bianche e sul pesce da mangiare almeno 2 volte alla settimana perché ricco di omega 3. Anche i legumi sono ottimi per un’alimentazione anti buccia d’arancia. Inoltre anche sedano, asparagi, arancia, mirtilli e frutti di bosco sono considerati cibi anticellulite.

Naturalmente, ad una sana alimentazione, va abbinata una regolare attività fisica, che potrebbe accelerare il processo di combattimento alla cellulite. Camminare di per sé è già un’ottima attività fisica.

Sarebbe ancora meglio una camminata veloce o del jogging. Le attività fisiche in acqua sono ideali, come l’idrobike e l’acquafitness, oltre al nuoto ovviamente.

Tra le attività fisiche sembrerebbe che lo yoga possa aiutare l’eliminazione della cellulite. Infatti l’allungamento della muscolatura agirebbe direttamente sulla circolazione sanguigna, favorendo la riduzione del problema. Oltre allo yoga anche il pilates darebbe dei buoni risultati contro la cellulite.

Creme, massaggi e spazzole

Una buona crema anticellulite potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per accelerare il processo di riduzione di questo inestetismo. In commercio ve ne sono moltissime, quindi sarebbe utile farsi consigliare da un esperto. I massaggi localizzati, specialmente con una crema adatta, sono un’altra valida arma contro questo nemico.

Riguardo i massaggi, sempre negli Stati Uniti, ne sta facendo furore uno, particolare, quello fatto con una spazzola per capelli con dentini.

Il massaggio dei dentini, in metallo, ma anche in plastica, sulla pelle aiuterebbe a stimolare la circolazione e a drenare le cellule adipose.

La spazzola si passa sulla pelle come se si dovessero spazzolare i capelli. L’importante è avere l’accortezza di fare il massaggio sempre verso il cuore quindi dal ginocchio verso il bacino e dal gomito verso le spalle. I massaggi in senso circolare vanno assolutamente evitati.

Altro accorgimento è quello di indossare dei leggings o delle calze per evitare il contatto diretto della spazzola con la pelle e quindi creare possibili danni, magari a capillari.

La cura del sistema linfatico è l’arma in più per combattere la cellulite. Il sistema linfatico permette la circolazione della linfa che spazza via le tossine accumulate dal nostro organismo. Un sistema linfatico efficiente non solo permette la perdita del peso nel lungo periodo, ma anche la diminuzione di grasso e cellulite.

Con i 6 rimedi più 1 per ridurre la cellulite, dopo una settimana si potrebbero vedere già i primi effetti

