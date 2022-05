6 rimedi alimentari contro la spossatezza estiva per far partire bene la giornata e reintegrare i liquidi persi col sudore

In estate, le giornate calde e lunghe ci rallegrano ma ci portano anche a perdere più sali minerali. Infatti, quando il caldo aumenta, ci si sente più stanchi e spossati e bisognosi di maggiore idratazione. Il tutto è dovuto anche ad una maggiore sudorazione, che va riequilibrata aumentando l’apporto di acqua. Tuttavia, bisogna stare attenti ad equilibrare bene le necessità, in quanto bevendo molta acqua si perdono anche sali minerali. In particolare il potassio e il magnesio, che devono essere presto reintegrati.

Questo perché la perdita di sali minerali potrebbe provocare disturbi cardiaci, riduzione della pressione sanguigna, oltre che, come detto, stanchezza, spossatezza e sonnolenza. Pertanto, la risposta è fornire al corpo, fin dal mattino, la giusta quantità di vitamine e sali minerali. Questi servono a donare la carica necessaria per la produzione di energia e per affrontare la giornata al meglio.

Gli alimenti contro la spossatezza

Cerchiamo di capire, dunque, come combattere la spossatezza estiva. In primis, si richiede l’apporto delle vitamine A e C, che combattono l’invecchiamento dei tessuti e favoriscono la circolazione. Poi, occorre bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre, avvalersi del giusto apporto dei seguenti elementi: potassio, ferro, calcio, fosforo e magnesio. Essi non dovrebbero mai mancare nel nostro corpo, proprio per restare sempre in salute. Ecco, inoltre, quali sarebbero gli alimenti consigliati per reintegrare i sali minerali:

frutta fresca di stagione e banane;

verdure a foglia verde;

cereali;

latticini;

uova;

pesce.

Infine, è bene anche assumere integratori a base di potassio e magnesio. Ecco, quindi spiegati 4 dei 6 rimedi alimentari contro la spossatezza estiva. In aggiunta, per reintegrare i liquidi persi, sono consigliabili bevande senza zucchero, come tè verde al naturale e spremute d’arancia. Ma veniamo agli ulteriori e preziosi consigli alimentari da seguire.

6 rimedi alimentari contro la spossatezza estiva per far partire bene la giornata e reintegrare i liquidi persi col sudore

Altro consiglio utile, in estate, sarebbe quello di non saltare i pasti, per evitare di mangiare, troppo o troppo poco, in una sola volta. Sarebbe importante, inoltre, concentrarsi sulla prima colazione. Ad esempio, per iniziare la giornata al meglio, si potrebbe optare per uno yogurt al naturale, accompagnato da frutta fresca e cereali. Questo tipo di alimentazione consentirebbe di reintegrare i sali minerali persi attraverso la sudorazione.

Sarebbe, invece, da evitare il consumo di bevande zuccherate e alcoliche. Anche la frutta secca potrebbe essere aggiunta a inizio giornata, in quanto contiene minerali, fibre e grassi buoni che donano energia. Infine, occorrerebbe, sensibilmente, ridurre o del tutto evitare il consumo di cibi grassi o ricchi di sodio, che potrebbero appesantire i processi digestivi. Allo stesso tempo, meglio ridurre carni e fritti, evitando i condimenti troppo elaborati e piccanti. All’opposto, meglio dare preferenza al pesce, condito con l’olio d’oliva a crudo e poco sale, preferibilmente iodato.

