Agosto sta per arrivare e molto probabilmente ci porterà il tanto desiderato periodo di ferie. Al contrario di quanto faremo noi, però, il verde di casa non si prenderà una pausa dall’intenso sforzo di germogliare e crescere.

Sui balconi e nei giardini la maggior parte delle piante sono rivestite di foglie e fiori. Il nostro lavoro, quindi, dovrebbe essere costante nell’innaffiare e nell’intervenire prontamente con un antiparassitario per eliminare la minaccia di afidi, acari e altri insetti.

Anche chi ha un orto, poi, sa che pure questo non dorme mai e che ogni mese ci sono semine e lavori prestabiliti. Nel dettaglio, agosto si confermerebbe un mese particolarmente laborioso. La terra, infatti, sarebbe generosa, offrendo una ricca varietà di frutta e verdura.

Tuttavia, mentre raccogliamo dovremmo trovare il tempo per dedicarci alle nuove semine, in vista dell’autunno. In particolare, ci sarebbero alcune piante che proprio in questo periodo potremmo coltivare accanto ai pomodori straripanti di frutti maturi, in grado di crescere senza rappresentare una minaccia.

6 piante da seminare nell’orto ad agosto vicino ai pomodori maturi

Nell’orto di agosto non è difficile imbattersi nei pomodori. Queste piante producono degli ortaggi succulenti ma avrebbero delle dettagliate esigenze di coltivazione.

In particolare, bisognerebbe stare attenti a scegliere il “vicinato”, perché i pomodori non si potrebbero consociare, e cioè coltivare accanto, a qualsiasi altra pianta. Tra queste, però, ve ne sarebbero alcune ideali, che si potrebbero seminare proprio durante questo mese estivo in arrivo.

La loro crescita, infatti, non andrebbe a ledere la produzione dei pomodori né a causarne un appassimento prematuro.

Semine d’agosto amiche dei pomodori

Tra le varie semine d’agosto vicino ai pomodori potremmo coltivare le cipolle.

Le varietà del periodo sarebbero:

la bianca;

la rossa;

la rosa savonese.

Poi, potremmo coltivare le carote e alcune varietà di cavoli.

Nel dettaglio:

broccolo;

cavolfiore;

cavoletti di Bruxelles;

cavolo nero;

cavolo rapa.

Anche la lattuga rientrerebbe tra le 6 piante da seminare nell’orto ad agosto vicino ai pomodori. Principalmente le più indicate sarebbero quelle da taglio i cui semi si potrebbero spargere direttamente in campo.

Andando a completare quest’elenco, la quinta pianta da poter seminare ad agosto, perfetta vicino ai pomodori, sarebbe quella degli spinaci.

Infine, chiude l’elenco un’altra verdura a foglia larga e cioè la bieta da coste.

Lettura consigliata

Ecco la meravigliosa pianta dell’estate che riempie balconi e giardini di fiori profumatissimi e che allontana le zanzare