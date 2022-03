Probabilmente non è l’abito a fare il monaco, ma il modo in cui ci presentiamo influisce abbastanza sull’idea che una persona si fa di noi. La prima impressione non è quella che conta e un libro non si giudica dalla copertina, ma partire con il piede giusto è fondamentale.

Il primo giorno di lavoro, un colloquio importante, l’età che non è più proprio giovanissima, sono tutti fattori da prendere in considerazione. Valutare bene l’outfit da indossare e dettare il proprio stile richiede un po’ di fatica solo all’inizio. Una volta compreso quali capi scegliere e quali evitare, lo shopping diventerà notevolmente più semplice e sarà quasi possibile vestirsi anche a occhi chiusi. Questo semplicemente perché in armadio non ci sarà più un solo capo sbagliato o, semplicemente, meno adatto per l’occasione.

Una proposta per ogni attività lavorativa

Ecco una selezione di 6 outfit per vestirsi bene al lavoro spendendo davvero poco.

Per le donne che svolgono la professione di professoressa la prima proposta è la gonna lunga al polpaccio con cintura in vita. Basterà abbinare una camicia di cotone con maniche a Kimono. Ai piedi andrà benissimo un sandalo con tacco largo basso e completerà il look una borsa a spalla di pelle. Si tratta di pochi capi che non fanno spendere troppo e che sarà possibile abbinare singolarmente in più look diversi.

Per impegni di segretaria o simili niente di meglio di un completo a tinta unita di giacca e pantalone, mocassini bassi in pelle sintetica. Una borsa a cartella e orecchini pendenti in tinta con l’abito completeranno il look.

Chi svolge un lavoro manuale può vestire impeccabilmente abbinando una tuta in denim ad anfibi e zainetto scuro. Solo 3 capi e massima resa.

Gli altri dei 6 outfit per vestirsi bene al lavoro spendendo poco e 5 capi da evitare in ufficio per essere donne eleganti

Le donne che lavorano in negozio hanno bisogno di outfit meno formali e possono indossare un comodo jeans, camicia in popeline e scarpe basse sneakers. Basterà puntare su gioielli vistosi.

Anche in smart working possiamo essere eleganti con una tuta coordinata, occhiali da vista a farfalla e comode scarpe da tennis.

Per lavori formali è indispensabile il trench lungo, con gonna al ginocchio, camicia bianca a blusa, scarpe mules e handbag di pelle.

Sarebbero, invece, da evitare:

maglie crop;

abiti con lustrini;

abiti trasparenti;

scarpe a ciabatta;

abiti mini.

