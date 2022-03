Questo primo piatto veloce, facile e sfizioso si prepara in 5 minuti e ci farà dimenticare in fretta spaghetti alla puttanesca e pasta al pesto

Moltissimi di noi amano cucinare e dedicarsi alla preparazione di piatti elaborati, ricchi di ingredienti e belli da vedere. In pochissimi, però, hanno davvero il tempo di farlo. Per questo motivo, siamo sempre alla ricerca di ricette salva tempo che ci permettano di riuscire a incastrare tutti gli impegni. Oggi siamo capitati proprio nel posto giusto perché per preparare questo primo piatto veloce, facile e sfizioso avremo bisogno solo di 5 minuti. Un piatto straordinario che ci farà dimenticare in fretta classici come la puttanesca e la pasta al pesto.

La ricetta salva tempo perfetta sono gli spaghetti con speck, robiola e noci

Lo straordinario vantaggio degli spaghetti con speck, robiola e noci è che ci permettono di preparare il condimento mentre cuoce la pasta. Un risparmio di tempo davvero notevole se siamo di fretta. E non dovremo neanche rinunciare al gusto perché il mix di sapori farà impazzire le papille gustative di tutta la famiglia.

Per 2 porzioni di spaghetti ci serviranno:

180 g di spaghetti;

1 etto di robiola;

5 fette di speck;

30 g di noci sgusciate;

pecorino romano grattugiato;

1 noce di burro;

1 rametto di rosmarino tritato;

2 foglie di salvia;

sale e pepe per condire.

Mettiamo a bollire l’acqua della pasta, aggiungiamo il sale e prendiamo il tempo. In 5 minuti quasi sicuramente riusciremo a preparare tutto il condimento.

Prendiamo una padella rigorosamente antiaderente e inseriamo le fettine di speck. Dobbiamo farle dorare per qualche secondo e poi toglierle. Adesso aggiungiamo alla padella la noce di burro e facciamola sciogliere. Completata l’operazione mettiamo dentro le noci tritate, lo speck tagliato a pezzetti, la salvia e il rosmarino.

1 minuto di cottura a fuoco basso e poi possiamo aggiungere la robiola. Mischiamo bene gli ingredienti e non appena la pasta è pronta scoliamola (meglio ancora se al dente). Mantechiamola con il sugo e poi possiamo andare in tavola.

Prima di servire, aggiungiamo il pecorino romano grattugiato e lo speck rimasto.

