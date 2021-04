Lo yoga è una disciplina che conferisce a chi lo pratica innumerevoli benefici. Si tratta di movimenti calibrati da ripetere in qualsiasi luogo, all’aperto o al chiuso. L’unica regola è che nell’ambiente sia possibile respirare serenità e tranquillità. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha quindi pensato a 6 movimenti sensazionali che alleviano ansia e stress e aumentano il benessere di corpo e mente. Ecco come riprodurre questa sequenza adatta a tutti.

Il gatto-mucca

La prima posizione è quella del gatto-mucca. A gattoni sul tappeto, adagiare i palmi delle mani sul tappeto con le dita ben larghe. Inarcare la schiena verso l’alto senza sollevare ginocchia e palmi. La testa rimane bassa e bisognerà effettuare qualche profonda respirazione. Inspirare mentre la schiena sale verso l’alto ed espirare durante il ritorno alla posizione di origine.

La bambola di pezza

Bisogna ripetere periodicamente questi 6 movimenti sensazionali che alleviano ansia e stress e aumentano il benessere di corpo e mente.

Per il secondo movimento posizionarsi in piedi sul tappeto e scendere con il busto in avanti fino a toccare le caviglie. Se l’elasticità è ancora poco consigliamo si arrivare fino a dove possibile, senza effettuare sforzi inutili. Alzare quindi leggermente collo e testa verso l’esterno e mantenere la posizione per qualche secondo. Tornare alla posizione di partenza.

Il gatto seduto

Di nuovo a gattoni sul tappeto inarcare la schiena, questa volta spingendo la pancia verso il tappeto e sollevando la testa per guardare verso l’alto. Mantenere la posizione per alcuni secondi e ridiscendere lentamente.

La mucca seduta

Con il corpo seduto sul tappeto incrociare le gambe. Piegare la gamba inferiore fino a toccare il gluteo con il tallone. Posizionare sopra la gamba superiore, toccando con il piede sul tappeto. Bisognerà incrociare anche le braccia dietro la schiena.

Alzare un braccio dietro la testa e tentare di toccare la scapola opposta. Collegare le due mani avvicinando l’altro braccio questa volta dietro il busto. Mantenere per alcuni secondi e invertire braccia e gambe.

Il loto

Con il corpo seduto sul tappeto e le gambe incrociate nel modo più comodo, mantenere schiena e testa dritti. Le braccia sono stese per posizionare le mani sulle ginocchia, con pollice e indice uniti e il resto delle dita stese.

Il bambino

Sedersi sul tappeto con le gambe sotto i glutei. Stendere il busto in avanti e le braccia perfettamente allungate sul tappeto e unite. La testa rimane bassa e bisogna mantenere la posizione per circa un minuto. Al termine della sessione corpo e mente appariranno immediatamente più rilassati. Ecco invece come allenare gambe, braccia e glutei con un solo accessorio.