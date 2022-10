Fortuna sfacciata per i Gemelli ma occhio a questi 2 segni minacciati da Giove

La terza settimana di ottobre è appena iniziata sullo sfondo di un autunno che ormai ha ingranato la quinta. Le colonnine di mercurio, infatti, hanno subito vertiginosi ribassi e il colore tipico di questa stagione, l’arancione, sta cominciando a dipingere la natura.

In più, nell’aria si respira già l’odore delle caldarroste e nelle case si spacchettano le coperte e si avvia il cambio stagione di armadi e scarpiere.

Tuttavia, nonostante questi piccoli cambiamenti autunnali qualcosa nelle nostre vite rimane costante. Come ogni lunedì ritorna, infatti, l’appuntamento fisso con l’oroscopo per la settimana in corso.

Dal giorno 17 al giorno 23 le stelle sembrerebbero premiare i Gemelli. Al contrario, una minaccia dal pianeta Giove sembrerebbe incombere su un segno di Fuoco e un segno di Aria da lui dominati.

Ma cosa accadrà nel dettaglio? Ecco tutte le anticipazioni dell’oroscopo per questa terza settimana d’ottobre.

Fortuna sfacciata per i Gemelli, il segno privilegiato da lunedì a domenica

Come anticipato, nelle grazie della Dea Bendata ci sarà proprio il segno dei Gemelli, già premiato dal transito di Mercurio che rivoluzionerà la vita di alcuni segni entro ottobre.

In particolare, tutti i nati dal 21 maggio al 21 giugno potranno contare sull’appoggio del pianeta Marte. Da questo, infatti, arriveranno energie positive, forza, intuito e dinamismo.

I Gemelli, allora, darebbero il meglio di sé in ambito lavorativo, accentuando le già spiccate capacità di problem solving e ottenendo importanti gratifiche. A tutto ciò si unisce l’amore ai massimi vertici della fortuna, con un periodo di forte stabilità, complicità e passione.

Fulmini e saette da Giove verso un segno di Fuoco

Tuttavia per questa settimana non ci sarebbero solamente buone notizie dall’oroscopo. Infatti, mentre sarà fortuna sfacciata per i Gemelli, un altro segno dovrà stringere i denti fino a dopo il weekend a causa del transito di Giove retrogrado.

Stiamo parlando del Sagittario che dai vertici delle classifiche è arrivato agli ultimi posti. Già dalle prime ore di questo lunedì avrebbero iniziato a gravitare intorno a questo segno tensioni, incertezze e nervosismi.

Un passo falso al lavoro o in amore sarebbe dietro l’angolo, facilitato dal momentaneamente perso altruismo. Il consiglio delle stelle, allora, sarebbe quello di contare fino a tre prima di parlare e di sedare gli slanci di impulsività prima di agire.

Sfortuna in arrivo per i Pesci

Infine, un altro segno sfortunato della settimana sarà quello dei Pesci.

Perseguitati da un Giove retrogrado e impietoso, tutti i nati dal 20 febbraio al 20 marzo starebbero per vivere una delle settimane più dure del loro autunno.

Innanzitutto, le giornate da “Zio Paperone” diventerebbero solamente un ricordo a causa di qualche imprevisto finanziario a cui dover fare fronte.

Inoltre qualche ostacolo di carattere burocratico potrebbe impedire il raggiungimento di alcuni obiettivi e generare dei ritardi, fonte di stress.

Per questo, il consiglio delle stelle sarebbe quello di avere pazienza e rifugiarsi negli affetti, unica nota positiva della settimana.

Lettura consigliata

Le stelle non hanno dubbi, sono questi i 3 segni più narcisisti ed egocentrici dell’oroscopo, superano anche la Bilancia