Piazza Affari sale di oltre il 20% dai minimi dell’ottobre dello scorso anno. Ora è arrivata a delle resistenze importanti, che sono rappresentate dell’area di 33,5-34.000 punti. In questi giorni sono scaduti dei setup annuali fra il 7 e l’8 marzo calcolati secondo i nostri metodi proprietari. In queste date solitamente in contesti similari si sono formati dei minimi e massimi rilevanti. Siamo vicini ad un punto di inversione? Ancora non possiamo dare una risposta ma su queste pagine di giorno in giorno vedremo se il ritracciamento iniziato fra il 7 e l’8 marzo e che sembra continuare oggi possa dare spazio ad uno del 7-10% nelle prossime settimane. Cosa attendere a Piazza Affari? Piazza Affari ha come primario supporto l’area di 32.830, una discesa sotto questo livello potrebbe portare i prezzi in area 32.000 poi 31.500 poi 30.000 punti, i livelli di apertura di quest’anno. Quindi vediamo cosa accadrà senza dare nulla per scontato. Ricordiamo che ci avviciniamo a maggio, in cui solitamente attorno ai giorni 20-24 i principali titoli di Piazza Affari staccano il dividendo, che in alcuni casi oscilla fra il 7-10%.

Dopo aver dato una rapida view dell’attuale situazione di Piazza Affari, scopriamo quali sono i 2 titoli con dividendo che hanno aumentato la cedola di circa il 20%. Prima di tutto, ricordiamo cosa sia un dividendo. Quest’ultimo non è altro che una parte degli utili che le aziende decidono di distribuire ai propri azionisti.

È dunque facile capire perché sia molto conveniente investire in titoli che staccano dividendi, specialmente quando questi sono piuttosto generosi. Rappresentano, infatti, un’ulteriore fonte di reddito per i trader.

2 titoli di Piazza Affari che hanno aumentato la cedola del 20%

Nel corso di quest’anno, 2 titoli di Piazza Affari hanno aumentato la propria cedola. Il primo è Poste Italiane, che ha deciso di alzarla del 23% addirittura rispetto allo scorso anno, salendo allo 0.08 euro per azione. Tenaris, invece, ha optato per un aumento del 20%, quindi la cedola è salita a 0,6 dollari per azione.

La view su queste azioni

Diamo quindi una rapida view su queste azioni basandoci su quanto riportato dalla piattaforma Marketscreener. Le azioni di Poste Italiane sono scambiate a 11,53 euro. Secondo il consenso (15 analisti), la raccomandazione media sarebbe Accumulate e il target obiettivo 11,92 euro.

Invece, le azioni di Tenaris sono scambiate a 17,18 euro. Per il consenso (11 analisti) la raccomandazione media sarebbe Accumulate e il target obiettivo fissato a 20,91 USD.

Lettura consigliata

I titoli di Piazza Affari con il rendimento più elevato e quale è il loro dividend yield complessivo