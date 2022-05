I social media sono ormai una parte fondamentale di qualsiasi comunicazione aziendale. Ma quali sono i motivi principali per cui le aziende dovrebbero essere attive sui social? Perché esserlo è così rilevante oggigiorno?

In giro per il Mondo 3.725 miliardi di utenti usano i social media, questo significa che quasi la metà della popolazione mondiale lo fa.

Ecco perché con il passare del tempo, i social sono diventati un modo di comunicare essenziale per le aziende a per gli utenti. Nell’articolo sono racchiusi 6 consigli dal risultato assicurato per usare i social a vantaggio del proprio business. Se questi consigli fossero associati ad altri segreti, il business potrebbe diventare addirittura milionario!

Giovani e meno giovani utilizzano quotidianamente i social per divertimento, svago, per chattare, ma anche per farsi consigliare prodotti, servizi e quindi farsi consigliare cosa acquistare e cosa invece non acquistare.

I social media sono una parte essenziale della vita di tantissime persone. Addirittura molti non saprebbero vivere senza social network. È proprio questo il motivo che spinge le aziende ad aumentare la pubblicità sui social, perché si possono raggiungere più target di persone praticamente a costo zero e in modo immediato.

6 consigli dal risultato assicurato per usare i social a vantaggio del proprio business, i primi due: dare importanza ai follower e non fare solo pubblicità sfacciata

La cosa più importante che un’azienda deve fare sui social è dare importanza ai propri followers. Come si può fare questo? Ponendo domande, pubblicando quotidianamente, commentando i post e rispondendo ai commenti dei followers. Importante è anche usare una buona dose di umorismo e creare un senso di comunità.

Una trappola in cui spesso cadono le imprese è trattare i social media come una piattaforma esclusiva pubblicitaria. Non è così che bisogna fare! La pagina social di un’azienda deve creare anche contenuti informativi e interessanti, non soltanto pubblicitari. Di tanto in tanto va bene promuovere la propria attività, ma questo non deve riguardare il 100% di ciò che si pubblica.

Terzo e quarto consiglio: pubblicare video e avviare campagne di sconto

I contenuti visivi riscuotono molto successo sui social media. I video che un’azienda pubblica sulle sue pagine, trasmettono gli interessi e le passioni che si hanno e, inoltre, le persone scorrendo il feed sono più propensi a guardare video che a leggere post.

Avviare campagne di sconto per i propri utenti/clienti social è un metodo ottimale per fidelizzare i clienti. A seconda del prodotto o del servizio che si offre, si può stabilire una campagna promozionale a tempo. Un metodo potrebbe essere che con l’acquisto di tre prodotti le spese di spedizione sono gratis; o ancora, con il 20% di sconto per chi porta un nuovo cliente.

Quinto e sesto consiglio: stabilire concorsi a premi e regali promozionali

I concorsi a premi interattivi sui social, sono molto popolari. Per esempio un’azienda potrebbe invitare sulla sua pagina, gli utenti a lasciare un commento sotto un post e, in questo modo, si può avere la possibilità di vincere un premio. I concorsi promozionali aumentano la visibilità e la propria fama.

Anche regalare gadget ha sempre il suo fascino. Regalare oggetti promozionali sotto forma di articoli con il proprio logo come penne, chiavette USB, cuffie, è l’ideale per rendere felici gli utenti e, nel contempo, diffondere il marchio.

In conclusione un’azienda che vuole usare i social per accrescere il proprio business, dovrebbe creare una community attorno al proprio marchio, e le stesse persone all’interno di tale community promuoveranno il prodotto o il servizio che l’azienda vende. Tutto questo andrà a vantaggio dell’aumento dei propri profitti.

Lettura consigliata

Lavoratori preoccupati e imprese pronte all’addio perchè i supermercati,