Molti non sanno il vero segreto per cuocere un hamburger e farlo diventare morbido e non secco come quello del fast food

C’è poco da fare, anche se parliamo di cibo poco salutare, l’accoppiata patatine fritte hamburger desta sempre l’attenzione dei figli e dei nipoti. In una ricerca americana sulle abitudini alimentari dei Paesi più sviluppati ed evoluti sarebbe emerso che quasi 90 milioni di adulti andrebbero al fast food almeno un giorno alla settimana. Curiosamente, per molti sarebbe sempre quello, anche per motivi lavorativi. La grande maggioranza degli utenti, circa il 45%, sarebbe in età compresa tra i 20 e i 40. Subito dopo la fascia tra i 40 e i 60. Gli italiani non sono da meno, perché in Europa si collocano tra i primi appassionati di fast food. Nonostante la fama mondiale della nostra cucina. Capita spesso, allora, che mamma e papà provino a fare il fast food casalingo, decisamente più salutare. Incappando spesso però in un errore che rende l’hamburger, protagonista della serata, troppo secco e poco morbido. Cerchiamo allora di svelare il segreto per farlo più simile possibile a quello tanto amato del fast food.

Un passaggio davvero importante riguarda anche la cottura

Prima di vedere l’errore vero e proprio che ci porta a sbagliare la cottura dell’hamburger, poniamo l’attenzione anche su 2 particolari comunque molto importanti. Il primo riguarda la fretta e i nostri figli che sbuffano perché l’hamburger non è pronto subito. Ci viene in mente una famosa frase del film “I due super piedi quasi piatti” con Bud Spencer e Terence Hill. Appoggiati al bancone del fast food e con la loro solita e proverbiale fame, l’addetto risponde loro: “se li volete crudi, sono pronti anche subito”. Battute a parte, ricordiamo sempre che se vogliamo evitare che l’hamburger diventi secco, la griglia deve essere assolutamente molto calda. Ricordiamo anche che nonostante i nostri figli lo pretendano o quasi, la carne non dovrebbe avere un doppio strato. Le piastre di casa, infatti non hanno la stessa potenza di cottura di quelle dei fast food, che riescono a cuocere bene anche un triplo hamburger.

Molti non sanno il vero segreto per cuocere un hamburger e farlo diventare morbido e non secco come quello del fast food

L’ errore che renderebbe il nostro hamburger troppo secco è incredibilmente sotto i nostri occhi. Molti di noi cercano la carne magra, per mille motivi. Ma, soprattutto nel caso dell’hamburger, a determinare la sua morbidezza finale è proprio quella sua consistenza dovuta a un po’ di grasso in più. Cosa che determina non solo la possibilità di tenere la carne più umida e morbida, ma anche di formare quello straordinario sughetto che la aromatizza ulteriormente. Molti non sanno il vero segreto per cuocere gli hamburger casalinghi è più semplice di quanto si possa immaginare.

