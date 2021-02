Per incrementare le vendite le piccole e medie imprese possono sfruttare i social, in particolare Facebook Shops. Questo tool è pensato per aiutare le PMI che hanno intenzione di iniziare l’avventura dell’e-commerce. Non si tratta di una novità assoluta in quanto la possibilità di pubblicizzare gli articoli tramite Facebook esiste da molto tempo, e per i privati esiste Marketplace. Ma come vendere a costo zero online sui social in modo facile e immediato? Mancava una piattaforma per le piccole e medie imprese che permettesse di lanciare l’e-commerce senza spendere soldi. Infatti, Facebook Shops è studiata per le PMI, per rendere veloce la vendita sui social in maniera diretta e semplice.

Facebook Shops: un tool semplice e immediato realizzato per le PMI

Facebook Shops permette di realizzare una pagina aziendale creando un negozio sui social media. Il tool si è attivato in un momento particolare di pandemia Covid che ha messo in difficoltà molte attività economiche.

In molti si sono organizzati spostando le attività dal negozio fisico a quello online. Ancora tante le difficoltà, ed è per questo che Facebook ha lanciato un sistema in aiuto alle PMI di facile gestione, semplice da utilizzare e soprattutto gratuito.

Come vendere a costo zero online sui social in modo facile e immediato: i vantaggi

Facebook Shops non prevede costi di iscrizione, ma sono previsti solo commissioni da pagare sulla vendita avvenuta e costi di pubblicità, solo se richiesti.

I vantaggi di utilizzare Facebook Shops sono tanti e, inoltre, il cliente può contattare direttamente l’azienda per informazioni sugli articoli tramite messaggio diretto.

Creare un negozio virtuale su Facebook Shops è un’occasione da non perdere. Permette di raggiungere un enorme numero di nuovi clienti. Inoltre, è un sistema molto semplice da utilizzare con la possibilità di scoprire nuovi prodotti semplicemente passando un po’ di tempo sui social network, come normalmente si fa.

Inoltre, l’aspetto molto importante è che non è soggetto a restrizioni causate dalla pandemia Covid. Infatti, i clienti possono raggiungere la vetrina del negozio online, 24 ore su 24.

È possibile iscriversi da qui, seguendo le informazioni per aderire e vendere ovunque con un negozio online personalizzato. Il sistema offre tutte le indicazioni utile per ottimizzare al massimo la vetrina del proprio negozio online.