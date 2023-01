Se questo è l’inizio di un bull market per i principali indici azionari internazionali su cosa si potrebbe puntare? In un ciclo economico dove si proietta crescita moderata nei prossimi mesi con tassi che sono al rialzo, uno dei settori chiave potrebbe essere quello bancario. Ora andremo a riportare le raccomandazioni degli analisti e la valutazione dei pattern grafici secondo l’analisi tecnica classica su 6 banche che potrebbero far volare Wall Street nei prossimi mesi.

Le nostre previsioni annuali e decennali, basate sullo studio delle serie storiche ci fanno ritenere che i prossimi mesi e anni dei mercati azionari potrebbero essere al rialzo.

I mercati americani potrebbero salire anche del 15/20% nel corso dell’anno

Bank of America, ultimo prezzo a 34,04 dollari. Fair value a 40,41 dollari con una sottovalutazione stimata del 17% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che di lungo termine. Variazione di tendenza solo sotto 31,35 in chiusura settimanale.

Citigroup, ultimo prezzo a 47,83 dollari. Fair value a 55,65 dollari con una sottovalutazione stimata del 17% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che di lungo termine. Variazione di tendenza solo sotto 42,90 in chiusura settimanale.

JPMorgan Chase, ultimo prezzo a 137,56 dollari. Fair value a 144,44 dollari con una sottovalutazione stimata del 4% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che lungo termine. Variazione di tendenza solo sotto 127,47 in chiusura settimanale.

PNC Financial Services Group, ultimo prezzo a 165,03 dollari. Fair value a 178,40 dollari con una sottovalutazione stimata del 8,64% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che di lungo termine. Variazione di tendenza solo sotto 147,07 in chiusura settimanale. Divergenze rialziste e doppio minimo in formazione con obiettivo primo a 170,27 e al superamento e tenuta verso 195 dollari.

U.S. Bancorp, ultimo prezzo a 47,83 dollari. Fair value a 52,08 dollari con una sottovalutazione stimata del 12% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che lungo termine. Variazione di tendenza solo sotto 41,14 in chiusura settimanale.

Wells Fargo, ultimo prezzo a 42,56 dollari. Fair value a 53,22 dollari con una sottovalutazione stimata del 24% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che lungo termine. Variazione di tendenza solo sotto 39,08 in chiusura settimanale. Divergenze rialziste e doppio minimo in formazione con obiettivo primo a 48,36 e al superamento e tenuta verso 56/57 dollari.