Chi vuole dimagrire deve necessariamente aumentare il proprio metabolismo basale. Il metabolismo basale è la quantità di energia che l’organismo utilizza per svolgere le proprie funzioni vitali quotidiane. Anche se rimaniamo a letto tutto il giorno senza muovere un dito, il nostro organismo consumerà delle energie per funzionare efficacemente. Quelle energie consumate sono il metabolismo basale. Alcuni cibi potrebbero accelerare il metabolismo basale, ecco perché sono definiti alimenti bruciagrassi.

Ovviamente svolgendo le varie attività quotidiane il nostro metabolismo aumenta. Facendo attività fisica come camminare, correre andare in bicicletta o in palestra, si consuma più energia e quindi si bruciano più calorie. Ma l’attività fisica non aiuta a bruciare più grassi solo nel momento in cui svolgiamo lo sforzo. In realtà un’attività fisica regolare e frequente nel tempo permette di aumentare il metabolismo basale. Così anche quando stiamo fermi il nostro corpo consumerà più calorie e più energia e quindi brucerà più grassi. Ecco perché chi vuole dimagrire deve fare regolarmente dell’attività fisica.

6 alimenti con cui potremmo bruciare grassi più velocemente

Chi vuole ridurre di peso e bruciare i grassi più velocemente, oltre all’attività fisica deve seguire anche un regime alimentare sano ed equilibrato. Naturalmente aiuta ingerire cibi poveri di grassi e quindi ipocalorici. Ma per perdere peso più rapidamente è utile anche inserire nella dieta i cosiddetti cibi brucia grassi. I cibi brucia grassi sono alimenti che aumentano il metabolismo e quindi permettono un maggior consumo di energia.

Cavoli, broccoli e verza sono cibi brucia grassi. Un etto di cavolo o di verza apporta solamente 25 calorie all’organismo, mentre 100 grammi di broccoli crudi ne apportano 34. Queste verdure tra i vari benefici hanno anche quelle di garantire un buon metabolismo grazie all’abbondanza di vitamina B che contengono.

I semi oleosi sono un altro alimento brucia grassi, in particolare il sesamo. Anche questo alimento è ricco di vitamine del gruppo B che favoriscono il consumo d’energia dell’organismo. I semi di sesamo sarebbero anche degli importanti alleati della salute cardiovascolare perché aiuterebbero a tenere sotto controllo il colesterolo.

Altri due importanti cibi brucia grassi

Anche l’aceto di mele è un valente cibo brucia grassi. Cento millilitri di aceto contengono appena 21 calorie. Questo è il motivo per cui i nutrizionisti lo consigliano nelle diete a regime calorico ristretto. Tra l’altro l’aceto di mele favorisce il senso di sazietà e sembrerebbe poter ostacolare in parte l’assorbimento dei grassi. Infine questo alimento grazie ad alcune proprietà favorirebbe la riduzione del livello del colesterolo nel sangue.

Anche il peperoncino si aggiunge alla lista dei 6 alimenti con cui potremmo bruciare grassi più rapidamente. Infatti questa pianta aiuta ad accelerare il metabolismo grazie alla vitamina B contenuta in abbondanza. Ma questa pianta sarebbe preziosissima per la nostra salute anche per un altro motivo. Uno studio avrebbe messo in evidenza come la mancanza di consumo regolare di peperoncino potrebbe aumentare il rischio di mortalità per una particolare patologia. Invece se consumato con regolarità potrebbe avere importanti benefici per la salute dell’uomo.

