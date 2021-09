Non importa che si tratti di modelli al ginocchio, lunghi o super corti, perché la gonna in ecopelle fa immediatamente autunno. Il vero vantaggio di questo capo non è solo quello di esaltare la femminilità di una donna, ma anche di costare abbastanza poco per averne un gran numero di modelli.

Le gonne mini in ecopelle sono una vera garanzia in fatto di stile e le midi sono perfette anche per le più adulte. Di sicuro, è innegabile che per outfit grintosi e femminili è questo il capo che molte donne stanno indossando già da questi primi giorni di autunno.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il look richiama i grandi concerti rock degli anni ’80 e ha già fatto un gran numero di vittime della moda.

Perché è proprio questo capo il dettaglio glamour dell’autunno

Probabilmente, ricordano il fascino di un tempo passato o, semplicemente, sono il giusto compromesso per il clima di questi tempi. Di certo queste gonne sanno fondere comfort e bellezza proprio come questi capi coloratissimi del momento.

Tra i colori più gettonati il beige, il cuoio, il nero e il bordeaux, ma non manca anche chi sfoggia colori meno neutri. Perfette in particolare con una bellissima camicetta portata dentro e mocassini o stivaletti, queste mini-skirts sono una vera e propria salvezza in termini di outfit.

I modelli proposti dai vari Brand sono tantissimi: tra plissé, portafoglio, gonne svasate o a trapezio, basta scegliere il modello giusto per il proprio fisico. Le giornate miti offrono ancora l’occasione di sfoggiarle con una normalissima e sempre chic maglietta bianca.

Per outfit grintosi e femminili è questo il capo che molte donne stanno indossando

I modelli neri e plissettati che arrivano alla caviglia sono un must per la sera. Una T-Shirt bianca aderente, un paio di decolleté nere con tacco alto e una mini-pochette sono gli ingredienti per un outfit perfettamente azzeccato.

Per il giorno e per le ragazze più giovani, il consiglio è di puntare sulle gonne in pelle sopra il ginocchio. Queste vanno benissimo con una camicia bon ton bianca, anche con le rouge e con uno stivale aderente al ginocchio.

Ma l’abbinamento perfetto praticamente per ogni ora della giornata è quello della gonna in ecopelle con il dolcevita. Sembra incredibile, ma anche questo capo all’apparenza neutro, ha ben almeno 6 modi differenti di diventare seducente e romantico.