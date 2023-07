Fra oggi e domani scade un setup e ora i mercati potrebbero ritracciare. La tendenza comunque è ancora rialzista

Sono state raggiunte resistenze dei prezzi a ridosso delle quali ora si potrebbe assistere a un ritracciamento di 1/2 punti percentuali o a una fase laterale ribassista. Questo movimento, secondo il nostro percorso campione, dovrebbe essere propedeutico a una nuova ultima fase rialzista fino ad agosto. Ultima per il momento, perchè la nostra previsione annuale, fra il 4 agosto e la fine del mese/inizio settembre proietta una fase di debolezza di alcuni punti percentuali. Dagli inizi di settembre poi si dovrebbe ripartire al rialzo fino al setup annuale del 30 novembre. Proprio intorno a quest’area temporale si potrebbe formare il massimo dell’anno. Fra oggi e domani scade un setup e ora i mercati potrebbero ritracciare.

Resistenze di breve termine e pattern

Le resistenze e i supporti sono livelli di prezzo che al rialzo o al ribasso sono stati già toccati, e dove si sono formati massimi e minimi assoluti/relativi. In altri casi, questi livelli vengono calcolati come proiezioni future di massimi e minimi già formati in precedenza.

Negli ultimi giorni sui listini azionari analizzati in questo articolo, sul time frame orario si è fomato una sorta di doppio massimo. Questa figura grafica troverebbe conferme con chiusure orarie e giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.098

Eurostoxx Future

4.364

Ftse Mib Future

28.580

S&P500

4.489/4.463.

E se poi venissero rotti al ribasso questi supporti i primi obiettivi sarebbero posti a:

Dax Future

15.700/15.560

Eurostoxx Future

4.300/4.280

Ftse Mib Future

28.200/27.960

S&P500

4.366.

Fra oggi e domani scade un setup e ora i mercati potrebbero ritracciare

Alle ore 16:22 della seduta di contrattazione del giorno 19 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.246

Eurostoxx Future

4.392

Ftse Mib Future

28.835

S&P500

4.576,79.

Il prossimo setup di breve scadrà il 26/27 luglio, vedremo come si arriverà a questa data. Non ci resta che attendere gli eventi.

Lettura consigliata

Togliere le macchie di rossetto, cipria e fondotinta dalle camicie: consigli facili e veloci dei truccatori per colletti, polsini e tasche