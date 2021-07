La ricetta odierna è una rivisitazione di una classica preparazione che prevede melanzane o zucchine fritte, scamorza, sugo di pomodori rossi e parmigiano. Quanto alle verdure, possono essere con o senza impanatura.

Abbiamo invece sperimentato una versione differente che proponiamo in questo articolo. Senz’altro si tratta di una variante più digeribile ed estiva, senza però perdere di vista il sapore.

Vediamo allora di scoprire i passaggi della preparazione, infatti questa parmigiana di zucchine da leccarsi i baffi è facile, leggera e senza frittura.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

1 kg di zucchine;

800 gr di datterini gialli;

250 gr scamorza affumicata affettata;

150 gr di speck a fettine sottili;

150 gr di parmigiano reggiano;

qualche fogliolina di basilico;

sale e olio evo q.b.

Un ortaggio leggero e tipicamente estivo

Alla base della ricetta troviamo le zucchine, ortaggi estivi ricchi di proprietà. Sono diuretiche, antinfiammatorie e rimineralizzanti, indicate per chi soffre di stitichezza. Contengono acido folico, potassio, rame, magnesio, fosforo, zinco e vitamina E e C.

Utilizziamo zucchine appena comprate, magari a km 0 per garantirci una freschezza maggiore. Per sfornare una parmigiana leggera, ma ugualmente gustosa, evitiamo di friggerle. In questo modo staremo anche meno ai fornelli, visto il caldo estivo ed eviteremo di sporcare il piano cottura.

Procediamo allora in un modo molto semplice: tagliamo in lunghezza e sottilmente le zucchine, aiutandoci con una mandolina. Poi le disponiamo su un canovaccio pulito e le facciamo essiccare al sole.

Un ingrediente poco utilizzato fino a qualche tempo fa: il datterino giallo

Utilizzeremo il datterino giallo per condire la nostra parmigiana che di certo sarà molto apprezzata.

Questi pomodori sono più dolci di quelli rossi e meno acidi, dunque più facilmente digeribili. Sono inoltre ricchi di sostanze antiossidanti preziose per il sistema immunitario, per la vista e per la pelle.

In una padella versiamo qualche cucchiaio di olio evo, i pomodorini mondati, aggiustiamo di sale e aggiungiamo qualche fogliolina di basilico. Lasciamo cuocere su fiamma bassa per 15-20 minuti dopo aver versato due bicchieri di acqua.

Per fare prima possiamo anche optare per una salsa di datterini gialli già pronta in barattoli di vetro, da acquistare al supermercato.

Questa parmigiana di zucchine da leccarsi i baffi è facile, leggera e senza frittura

Dopo aver preparato tutti gli ingredienti, componiamo la parmigiana.

Disponiamo in una terrina un mestolo di sugo, poi uno strato di fettine di zucchine, il parmigiano, a seguire la scamorza e lo speck. Poi ripetiamo la sequenza partendo dal sugo, fino a completare la terrina. Inforniamola a 190° per circa 50 minuti.

Serviamo la parmigiana ben calda abbinandola magari ad una Falangina Campi Flegrei.

