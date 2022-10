Se si ha un fisico a mela e si vuole nascondere la pancia ecco tutti i trucchi

Anche se possiamo dimagrire o ingrassare, c’è un aspetto del nostro corpo che non possiamo cambiare a piacimento se non con la chirurgia. Si tratta del nostro tipo di fisico, che si divide in sei categorie. Una volta compresa la categoria a cui apparteniamo, diventa molto più facile capire come vestirsi.

Tra le categorie più difficili da gestire, insieme al fisico a pera, sicuramente troviamo quello a mela. Questa tipologia, infatti, tende ad avere la parte superiore più accentuata. Questo fa sembrare le donne con questo fisico più rotonde rispetto ad altri. Spesso, però, questa è un’illusione creata dalla scelta errata dei propri vestiti.

Se si ha un fisico a mela, il problema principale è nascondere la pancia

Capiamo, però, in cosa consiste il fisico a mela. Questa tipologia, chiamata anche a cerchio, ha la caratteristica di avere torace e fianchi della stessa dimensione. Non c’è quasi per nulla il punto vita ed è per questo che la pancia, in questa forma, è più accentuata. In compenso, però, presenta braccia snelle. Questa parte del corpo è sicuramente il punto di forza su cui dovremmo dare attenzione.

Il segreto principale per rendere nascondere la nostra debolezza, ovvero la pancia, è quello di comprare il giusto reggiseno. Il punto più sottile, infatti, della parte superiore è proprio quella sotto il seno. Per questo motivo deve essere enfatizzato e allontanato dalla pancia, che sembrerà più asciutta.

Utilizziamo una guaina per i vestiti più aderenti

Un altro ottimo metodo per snellire il nostro fisico è quello di utilizzare una guaina contenitiva. Infatti, questo indumento è perfetto per il fisico a mela, poiché riduce notevolmente la pancia e ci aiuta con i capi più attillati.

Passiamo alla moda vera e propria. Spesso chi ha questo tipo di fisico indossa vestiti oversize con la speranza di nasconderlo. Questo, però, è un grandissimo errore, poiché non faremo altro che dare più importanza alla nostra pancia.

Se si ha un fisico a mela i vestitini e gli abiti sono sicuramente il capo che più è adatto al fisico a mela. Evitiamo quelli attillati o fascianti se non siamo molto magre. Questo perché mettono in risalto tutti gli aspetti negativi del nostro corpo. Preferiamo quelli semplici di colori scuri o con fantasie. I migliori sono quelli geometrici, con linee dritte ai lati, poiché allungano la figura. Anche gli abiti a impero, tagliati sotto il seno, aiuteranno a rendere meno evidente la pancia.

Diamo importanza alle gambe

Diamo ora importanza alle gambe, utilizzando pantaloni aderenti, elasticizzati e leggings. Anche i jeans e i pantaloni a sigaretta sono molto utili per enfatizzare la parte inferiore del corpo. Abbiniamoci una maglia con scollo a V oppure con una scollatura profonda. Il cardigan, inoltre, è sempre da portare con sé, poiché taglia il torace e nasconde le maniglie dell’amore.

