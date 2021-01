Il mondo dei videogames non si ferma mai e per il nuovo anno promette grande divertimento. Il 2021 sarà un anno ricco di sorprese e novità per i grandi appassionati di videogiochi. Infatti si prevedono nuove console ma specialmente nuovi protagonisti del mondo del gioco virtuale.

Le esclusive più interessanti vedranno la luce grazie a Playstation nelle versioni 4 e 5, ma anche grazie a Microsoft per lettori Xbox e Computer. Non mancheranno novità anche per Nintendo Switch. Ecco presentati 5 tra i videogiochi più attesi del 2021 che nessun appassionato può rischiare di mancare.

Passione magia e scope volanti

Gli amanti fans di Harry Potter non potranno mai rinunciare a giocare con il nuovo Hogwarts Legacy. Dalla saga più famosa del regno della magia accoglie i giocatori in un’ambientazione contemporanea. Gli studenti infatti sono ammessi alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts proprio nel XIX secolo. Prodotto dalla Warner Bross in collaborazione con Avalanche Software, il gioco sarà disponibile per Pc, console Microsoft e Sony.

Dalla magia si passa alla dimensione dei Medium. Proprio così si chiama il gioco tributo alla saga horror Silent Hill prodotto dalla Korami Corporation. Colonna sonora dello stesso compositore e stesse ambientazioni tra realtà e mondi oscuri. Questi sono i luoghi dove la protagonista Marianne si aggira. Il gioco è in esclusiva per Xbox e PC Microsoft.

Ancora un’esclusiva Microsoft con protagonista una donna è Senua’s Saga Hellblade 2. Creato da un team di progettisti (Ninja Theory) è un gioco di avventura ma anche di azione. La protagonista si chiama Senua ed è una guerriera di una tribù scozzese. Come alcuni tra i più grandi eroi della storia, intraprenderà un viaggio mentale nel mondo dei morti. L’obiettivo è riportare in vita l’uomo che ama.

Per PlayStation 5, creato dallo studio cinese TiGames, uscirà F.I.S.T. Forged In Shadow Torch. Si gioca nei panni di un coniglio robotico, Rayton, ex soldato della resistenza. L’obiettivo questa volta è salvare un amico preso in ostaggio. Gli argomenti toccheranno i temi della ribellione, della lotta contro l’oppressione, della malavita. La cosa migliore è il braccio automatico e meccanizzato del coniglio lottatore.

Infine, tra i giochi più attesi ce n’è uno a sfondo ambientalista. Horizon Forbidden West dà l’opportunità di esplorare terre mai viste, incontrare tribù arcaiche. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di salvare il mondo da macchine terrificanti. A cercare la soluzione all’estinzione umana è Aloy, una donna arciere che tenterà di scoprire cosa si nasconde dietro la distruzione. Disponibile per PlayStation 4 e 5.