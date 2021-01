Il caffè è riconosciuto come una delle bevande calde più consumate al mondo. Subito dopo viene il tè, bevuto sia la mattina che nella tradizionale merenda delle 17.

Entrambe le bevande hanno però un difetto che può risultare antipatico. A lungo andare lasciano aloni e macchie gialle sulle tazze o ciotole di ceramica dove sono consumate. Quegli anelli giallo scuro o marrone che si formano sul fondo della tazza non scompariranno facilmente con un lavaggio normale. Ad un certo punto si dovrà convenire che è necessario un rimedio ben più forte che un lavaggio in lavastoviglie. Inoltre, servire una qualsiasi bevanda in una tazza macchiata non darà una buona impressione.

Le tazze, specialmente quelle bianche, sembreranno sempre sporche. Esiste un modo tutto naturale per sbiancare tazze e tazzine ingiallite con un vecchio rimedio della nonna. La superfice tornerà immediatamente a splendere come se non fosse stata mai usata.

Bicarbonato di sodio & Co

Esistono in natura alcuni prodotti che hanno dimostrato nel tempo di essere i migliori alleati delle pulizie di casa e dell’igiene. Questi sono addirittura rivelati più efficaci che centinaia di prodotti chimici in commercio per la pulizia.

Tra questi due hanno del miracoloso: uno è il bicarbonato di sodio e l’altro è l’aceto bianco. Il primo ha proprietà anti-odore, sgrassanti, igienizzante e anti-batterico. Di contro l’aceto è un naturale anticalcare, antimuffa, e un ottimo detergente per ogni superfice.

Al gruppo si uniscono il limone e l’amido di mais. Vediamo come utilizzarli per detergere le tazze macchiate di caffè e tè, facendo scomparire gli insidiosi aloni scuri. Il tutto in estrema sicurezza per l’organismo e la pelle.

Sbiancare tazze e tazzine ingiallite con un vecchio rimedio della nonna

La pasta di bicarbonato di sodio, unita a poca acqua, è incredibilmente efficace per sbiancare le parti esterne degli oggetti. Si tratta di una pasta abrasiva che però non rovina la patina superficiale delle tazze. Per un uso ottimale dovrà essere distribuita e poi lasciata agire, in fine risciacquare.

Se si aggiunge un cucchiaio di aceto, il suo potere smacchiante unito a quello del bicarbonato, darà il massimo risultato. Le tazze torneranno immediatamente a brillare e riacquisteranno il bianco puro. L’aceto può essere usato anche bollito diluito con acqua. La ceramica deve essere lasciata a bagno per una notte intera. Le macchie scompariranno.

Se si ha dell’amido di mais, un’altra soluzione della nonna consiste nell’unirlo all’aceto. Anche in questo caso si creerà una pasta che deve essere lasciata agire sulle tazze, poi strofinato e risciacquato. Con questi trucchi non ci si dovrà mai più preoccupare delle macchie e degli aloni di tè e caffè.