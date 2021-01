Da quando il microonde è entrato a far parte degli elettrodomestici della casa tutto appare più semplice. Pasti scongelati e scaldati in pochi minuti, ma anche cotture veloci e addirittura al vapore.

Secondo alcuni questo fornetto ha rivoluzionato la vita di molte persone. Specialmente di coloro che sono sempre di corsa, che spesso non hanno tempo per cotture lunghe e pasti elaborati. Il microonde è di grande aiuto se si pensa che in quattro e quattr’otto la cena può essere pronta.

Per esempio, come si può rifiutare una soffice frittata cotta con poco olio come al forno!

Di seguito la ricetta della frittata light al microonde per un secondo rapido e stuzzicante senza frittura. Ecco uno dei molti modi e ricette per sfruttare le caratteristiche del microonde.

Pochi minuti e la frittata è fatta

Perfetta per chi sta seguendo una dieta o vuole soltanto rimanere leggero, la frittata al microonde ha una cottura che non prevede l’uso di molto olio. Inoltre è un’ottima fonte di proteine. La frittata può essere condita come si desidera, secondo il proprio gusto o le necessità.

Questa frittata è anche perfetta per chi non vuole perdere molto tempo in cucina. Ancora, se è rimasto ben poco nel frigorifero, basterà unire tutti gli ingredienti e lasciare che la frittata cuocia. Saranno sufficienti davvero pochi minuti e una cocotte o piccola teglia da forno.

L’importante è assicurarsi che il contenitore dove si cuoce la frittata sia adatto al microonde (porcellana, ceramica, plastica specifica). Se poi si è da soli, una cocotte monoporzione andrà alla perfezione.

Frittata light al microonde per un secondo rapido e stuzzicante senza frittura

Ingredienti base per 2 persone:

a) 2 uova grandi;

b) 2 cucchiai di latte vaccino o vegetale;

c) 2 cucchiai di parmigiano o altro formaggio stagionato;

d) 1 cucchiaio di olio;

e) 1 pizzico di sale;

f) aromi a piacimento.

Ingredienti opzionali: la frittatina può essere condita con formaggi di altro tipo come scamorza, primo sale, feta. Oppure si possono aggiungere verdure a tocchetti (zucchine, pomodori, spinaci cotti, erbette).

Procedimento

Prepariamo la frittata in una ciotola dove sbatteremo le uova unite al latte, al parmigiano e al sale. Un consiglio per far gonfiare meglio la frittata è di incorporare bene con una frusta gli ingredienti. Se si vogliono aggiungere degli ingredienti, come le erbe aromatiche, si può fare immediatamente dopo aver sbattuto le uova. Se si tratta di zucchine o altra verdura è bene che venga cotta prima.

Ungere con olio la cocotte o la teglia prescelta e versare il contenuto della ciotola con le uova. In fine mettere nel forno e cuocere alla temperatura massima per circa 2 minuti. Controllare la cottura allo scadere del tempo e nel caso non fosse pronta cuocere per altri 30 secondi. La frittata al microonde è fatta.