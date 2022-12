5 straordinarie idee regalo per un Natale all’insegna del benessere e della salute

Tempo di regali natalizi per i ritardatari che aspettano sempre l’ultimo momento per andare a cercarli. Con l’ansia di trovare qualcosa di utile, che possa far bella figura oltre che essere economicamente un affare. Per non presentarsi a mani vuote con un amico o con un parente, ma non solo. Perché, anche se per molti fare regali diventa quasi un “peso”, per tanti altri rimane sempre un piacere. Vediamo, allora, come abbinare il dilettevole del pensiero, all’utile dell’oggetto da regalare, con un occhio al benessere.

Oggi, il modello economico e sociale basato sul consumismo di massa ci propone tantissime idee per fare un regalo. Dai negozi fisici a quelli virtuali, infatti, la possibilità di scelta è davvero ampia. Verrebbe da dire quasi infinita. Per tutti i gusti e tutte le occasioni, figuriamoci poi per Natale, uno dei momenti clou per il commercio ormai da anni.

Il benessere è qualcosa che tutti, chi più, chi meno, inseguiamo. Lo possiamo fare attraverso vacanze relax in borghi meravigliosi, regalando smart box di svariate tipologie oppure oggetti pratici che possano prendersi cura di noi. Ebbene, andiamo a vedere subito alcune idee per questo Natale 2022.

5 straordinarie idee regalo di Natale per donare benessere ai nostri cari

Il più tecnologico e costoso, per una persona davvero speciale, è senza dubbio lo Smartwatch che sta spopolando negli ultimi tempi. Soprattutto tra gli appassionati di allenamento, che sia corsa o camminata, un attrezzo quasi indispensabile per programmare le proprie settimane. Senza dimenticare le svariate funzioni disponibili con un semplice collegamento Bluetooth al proprio cellulare. Ah, dimenticavamo, essendo un orologio, dà anche la possibilità di leggere l’ora!

Per i tanti che lavorano seduti davanti a un computer, che sia in un ufficio o da casa, cosa c’è di meglio di una bella sedia ergonomica. Esistono esercizi magici per far passare il dolore alla schiena, ma perché non prevenirli con delle sedute appositamente studiate per assecondare la corretta postura? Non solo per la parte posteriore del nostro corpo, ma anche per ginocchia e gambe.

Alcuni esempi di regali che fanno bene alla salute

Passiamo poi al discorso alimentazione. Un grande classico, soprattutto per il genere femminile, potrebbe essere un set di infusi e tisane. In questo caso ci si può sbizzarrire, componendolo tra erboristerie e bancarelle dei tanti mercatini presenti nelle nostre città. Oppure affidandoci al commercio, comprando delle scatole divise in scompartimenti, ognuno con una fragranza diversa. Tutte, però, con un unico obiettivo, quello di depurare l’organismo.

Oppure, per i più sofisticati, un germogliatore in terracotta. Uno spazio dove far crescere delle piantine come la soia, la rucola, i cavoli, i broccoli, i ravanelli e tanti altri semi. Con il loro alto quantitativo di sali minerali e vitamine, poi, i germogli di queste verdure potranno essere consumati in tantissimi modi.

Infine, tornando agli “atleti tecnologici”, un regalo utile potrebbe essere la corda senza filo. Non la classica che ognuno di noi ha utilizzato almeno una volta a scuola, ma quella molto in voga tra tanti VIP, che evita il fastidioso intrecciarsi del filo quando si sbaglia. Con tanto di display che conta i salti, le calorie bruciate e altre funzioni.

Ecco, dunque, 5 straordinarie idee regalo per un Natale all’insegna del benessere e della salute, senza spendere cifre eccessive.