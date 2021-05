Le ragazze e le donne con un viso piuttosto paffuto spesso desiderano avere delle linee più definite soprattutto quando hanno il collo corto. Persino il colore dei capelli aiuta a snellire e meglio contornare i lineamenti del volto in modo da farlo apparire meno ovale. Senza ricorrere a costosi interventi di chirurgia estetica è possibile creare un effetto visivo completamente diverso che darà l’impressione di forme più nette. In particolare si può ricorrere a 5 semplici trucchi per far sembrare un viso tondo più magro con i trucco e un taglio di capelli giusto che snellisce e ringiovanisce.

Si potrebbe pensare che i capelli lunghi riescano in qualche modo a camuffare la presenza di guance paffute, ma in realtà così non é. Bisogna piuttosto puntare su un taglio medio che non preveda linee pari, ma scalate. E soprattutto bisogna abbandonare del tutto l’abitudine di legare i capelli perché la mancanza di ciuffi laterali metterebbe in evidenza le rotondità del viso. Un effetto visivo diverso lo si otterrà con 5 semplici trucchi per far sembrare un viso tondo più magro con il trucco e un taglio di capelli giusto che snellisce e ringiovanisce. L’acconciatura ideale dovrebbe essere quello di lunghezza media per cui i capelli dovrebbero sfiorare le spalle. Ma anche il taglio corto potrebbe smorzare la larghezza del viso soprattutto se si scalano i ciuffi laterali o meglio ancora con un solo ciuffo lungo.

5 semplici trucchi per far sembrare un viso tondo più magro con il trucco e un taglio di capelli giusto che snellisce e ringiovanisce

Altro trucco vincente è quello di portare l’attenzione agli occhi che restano la prima parte del volto su cui si sofferma lo sguardo di chi incontriamo. Per valorizzare la luce degli occhi si possono anzitutto eliminare le occhiaie con il correttore e poi applicare mascara e eyeliner. Anche la linea delle sopracciglia aiuta a sfinare il volto purché siano spesse perché quelle sottili mettono in risalto l’ovale del viso. Quindi piuttosto che sfoltirle bisogna intervenire con una matita per farle apparire più spesse e per dare una forma arcuata per una linea meno morbida.

Anche l’applicazione del bronzer sugli zigomi garantisce risultati sorprendenti soprattutto se di una tonalità più decisa rispetto al naturale colore della pelle. Per ottenere un effetto naturale conviene sfumare il bronzer e applicarlo in 3 particolari zone ovvero zigomi, tempie e parte alta della fronte sia a destra che a sinistra. Infine l’altro trucco consiste nell’abbandonare orecchini a bottone o collane molto corte che contribuiscono ad incorniciare il viso. Occorre piuttosto scegliere collane lunghe e a punta in netto contrasto con le rotondità del viso e orecchini pendenti.

