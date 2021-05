Potendo scegliere il giorno o l’orario per andare a fare la spesa, allora questo articolo sarà utilissimo. Infatti, rivelerà un metodo per avere sconti particolari non pubblicizzati su alcuni specifici prodotti. Inoltre indicherà su quali prodotti in particolare si concentrano questi sconti e perché. Nell’articolo si scoprirà un fantastico e semplicissimo metodo per avere super sconti al supermercato scegliendo con cura il giorno e soprattutto l’ora della spesa.

Quali sono i tipi di sconto?

Qual è il momento migliore della giornata per andare fare la spesa al supermercato con l’obiettivo di risparmiare? La domanda può sembrare curiosa, infatti tutti sappiamo che gli sconti durano per tutto l’orario d’apertura del negozio. Verissimo. Quando scatta una campagna promozionale, questa viene lanciata con largo anticipo attraverso una campagna di marketing. Inoltre vengono indicati i giorni in cui sarà valida, i prodotti oggetto della campagna, il tipo dello sconto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La promozione può avere varie caratteristiche. Può essere uno sconto percentuale sul prezzo. Può riguardare una promozione legata alla quantità, ovvero acquistando un certo numero di quel prodotto si ottengono ulteriori unità in omaggio. È la classica offerta prendi 2 paghi 1. Si acquistano due prodotti al 50%, ma per avere lo sconto occorre acquistarli entrambi. Oppure c’è la promozione dei prodotti a prezzo fisso, per esempio 1 euro

Un fantastico e semplicissimo metodo per avere super sconti al supermercato scegliendo con cura il giorno e soprattutto l’ora della spesa

Ma ci sono degli sconti su prodotti che vengono lanciati in particolari giorni o momenti della giornata e che non sono ufficializzati né promossi. E non sono neanche comuni a tutti i punti vendita. Spieghiamoci meglio. Quando parte una campagna promozionale di un supermercato, i prodotti vengono scontati allo stesso modo in tutti i punti vendita della catena. Ma alcuni prodotti possono avere una riduzione di prezzo solamente in alcuni negozi per situazioni contingenti. Il classico esempio è quello degli sconti su prodotti in scadenza, in genere alimentari freschi.

Quando un punto vendita ha prodotti invenduti che si avvicinano alla data di scadenza, questi vengono venduti a prezzi scontati. Per esempio accade in alcune notissime catene di grande distribuzione. Alla sera il pesce fresco in scadenza viene messo in vendita con sconti fino al 50%. Si tenta di venderlo perché il giorno dopo non può essere rimesso sullo scaffale. In genere gli sconti scattano ad un’ora dalla chiusura.

Un altro momento in cui si possono trovare questi sconti particolari è al sabato sera. Il tardo pomeriggio o la sera del sabato, poco prima della chiusura, non è difficile trovare del pesce fresco già scontato del 20% o 30%, che ha un’ulteriore riduzione del 30% o 40%.