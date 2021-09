Passa il tempo ma alcuni problemi rimangono sempre gli stessi, le persone mentono e dicono bugie. Nonostante questa cosa si sappia per bene non è affatto semplice scoprire un bugiardo. Esistono però alcuni semplici trucchetti che potrebbero aiutarci a identificare anche i bugiardi più incalliti. Facciamo allora attenzione a questi 5 segnali d’allarme per riconoscere e imparare a difenderci da un bugiardo patologico.

Le differenze fra bugie e bugie

Prima di imparare ad osservare e riconoscere i segnali d’allarme che contraddistinguono un bugiardo patologico, dovremmo però familiarizzare con il concetto. Potrebbe infatti capitare di trovarci di fronte a un bugiardo che però non sia per forza un manipolatore o un narcisista. In alcuni casi potremmo avere a che fare con un bugiardo compulsivo: nel caso della sindrome di Pinocchio allora dire le bugie è proprio una malattia, un disturbo psicologico che costringe a mentire quotidianamente. Proprio per questo motivo il bugiardo compulsivo, quando dice una bugia non lo fa con uno scopo preciso o manipolatorio. Ma è semplicemente abituato a vivere la propria vita attraverso le menzogne usandole come suo unico metodo di approccio rassicurante alla realtà. In questo modo la bugia diventa una risposta quasi automatica e ormai irresistibile.

5 segnali d’allarme per riconoscere e imparare a difenderci da un bugiardo patologico

Se invece ci troviamo di fronte ad un bugiardo patologico dovremo stare ben attenti. A differenza di quello compulsivo ci troveremo ad interagire con una persona che mente con degli scopi ben precisi e definiti, spesso dal fare manipolatorio. Questo atteggiamento è ormai per lui un’abitudine sviluppata sin dall’infanzia, una sorta di meccanismo di difesa che gli permette di raggiungere i propri scopi.

Potremo però riconoscerlo subito stando attenti ad alcuni particolari indizi che lo tradiranno di sicuro: per prima cosa i bugiardi, inventandosi storie mai accadute, raramente si riferiscono a se stessi evitando sempre l’uso di “io” e “mio”; allo stesso modo mentire è molto impegnativo, per questo motivo il bugiardo patologico raramente gesticola o muove il resto del corpo; i bugiardi poi risultano spesso più esitanti nel parlare, dovremmo quindi fare attenzioni a intercalari e simili quando troppo frequenti; sempre perché hanno bisogno di più tempo per pensare, dovremmo fare attenzione a chi parla facendo molte pause; per finire, poi, i bugiardi normalmente cercano sempre di essere il più evasivo possibile magari cambiando argomento o rispondendo allora volta con domande.

Ecco allora che facendo attenzione a questi 5 segnali d’allarme potremmo sempre essere sicuri di riuscire a identificare per bene un bugiardo patologico.

